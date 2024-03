Raffica di gol: finisce 3-2. La Narnese passa al Gubbiotti. Superato un Lama mai domo

Narnese

NARNESE: Rossi 6, Pinsaglia 7, Mora 7, Silveri 7, Blasi 6, Rodriguez 6.5, Defendi 7, Colangelo 7.5, Quondam 6.5, Desantis ( 9’ st. Perotti 6), Mariani ( 15’ st. Principi 6) All. Sabatini 7.

LAMA: Mariangioli 6, Ferri 5, Volpi 5, Lignani 6 ( 32’ st. Cano 5), Tugliani 5 ( 44’ st. Bartolini s.v.), Barnardini 6, Simeone 6.5, Laurenzi 6.5 (1’ st. Osakwe 7), Braccalenti 6.5, Bartoccini 6.5, Mariotti 6 ( 17’ st. Bernicchi s.v.). Caporali 5.5

Arbitro: Pannacci di Perugia 6.5

Reti: al 2’ pt. Quondam, 7’ st. Bartoccini, 12’ st. Pinsaglia ( rig.), 19’ st. Lignani, 24’ st. Principi.

Narni - Partita ricca di gol al Moreno Gubbiotti di Narni, con la Narnese che di forza si prende i tre punti contro un Lama mai domo. Al 2’ minuto vantaggio Narnese con Quondam che anticipa di testa un difensore e mette in rete. Alla mezz’ora ancora Narnese, angolo battuto da Defendi testa di Quondam a lato. Allo scadere della prima frazione di gioco, gli ospiti sfiorano il gol con un traversone di Bracalenti corretto di testa da Bartoccini si supera Rossi deviando . Ripresa vivacissima ben quattro i gol. Al 7’ pareggio del Lama , imbucata di Osakwe in area per Bartoccini che con un preciso diagonale trafigge Rossi. La Narnese non ci sta e va all’arrembaggio. API 11’ cross di Mora in area, fallo di mano di un difensore ospite e calcio di rigore . Si incarica del tiro dagli undici metri Pinsaglia che non fallisce. Questa volta pero’ è il Lama che trovando la rete sette minuti dopo con Lignani. La Narnese torna a premere, alla ricerca del terzo gol che arriva al 24’ , sassata di Mora dal limite che prende il palo, la sfera arriva sui piedi di Principi che da due passi deposita in rete.

Luca Pelusi