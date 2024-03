Raffica di tornei giovanili

Comincia oggi la 31esima edizione del Memorial Sassi, prestigiosa kermesse giovanile che vede al via 64 squadre e oltre 1300 atleti partecipanti. Una manifestazione che si gioca principalmente in terra modenese, ma disputerà alcune gare anche nella nostra provincia, in particolare a San Martino in Rio e Massenzatico: la Reggiana partecipa con due squadre e nella categoria Under 17 se la vedrà nel girone eliminatorio con Trento, Dolomiti Bellunesi e i danesi dell’Helsingor; nell’Under 15, invece, sfida a Vicenza, Eagles Ancora Modena e agli svizzeri del Team Riviera Chablais.

Al via della categoria Under 13, invece, lo Sporting Scandiano, che giocherà una prima fase interamente contro avversari modenesi, Monari Nasi, Villa d’Oro e Fiorano. Le finali si giocheranno a Pasquetta.

Giovannini. A Villalunga di Casalgrande si gioca l’ottava edizione del Memorial Giovannini, riservato alla categoria Esordienti: si comincia alle 17,30 con Progetto Intesa-Sassuolo e con i pesaresi del Montecchio opposti alla Sammartinese, per poi proseguire alle 18,30 con i match tra Invictus Lam (Bari)-Passatempese (Ancona) e Virtus Juve Stabia (Napoli)-Sanfa Calcio (Modena). Domani, nell’arco di tutta la giornata, si completerà la fase eliminatoria, il giorno di Pasqua spazio a quarti e semifinali, mentre lunedì sarà la volta delle gare valide all’assegnazione del titolo.

Zini. Finisce senza vincitori, né vinti, il derby reggiano che ha aperto la 35esima edizione del Memorial Zini di Rubiera, evento riservato alla categoria Allievi. I padroni di casa, infatti, impongono il 2-2 alla Reggiana nella gara inaugurale del girone A, rimontando due volte lo svantaggio: gli ospiti colpiscono dopo 2’ con Cardona, prima del pari che arriva al 25’ con autorete di Gilli; ancora Veseli porta in vantaggio i granata, che tuttavia vengono raggiunti nel finale da Bonacini. Nell’altro match disputato, l’Imolese supera 2-1 la Pergolettese; oggi alle 19 la Reggiana incontrerà il Modena, mentre alle 20,30 i campioni in carica del Fiorenzuola affronteranno lo Sporting Club Goito.