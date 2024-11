Raphinha da urlo: è il giocatore con più occasioni create tra tutte le competizioni

Barcellona, 23 novembre 2024 – Raphinha sta disputando la stagione migliore di tutta la sua carriera: in 16 partite stagionali ha messo a referto già 12 reti, superando i gol totali di tutte le altre stagioni, a eccezione del 2017-18, quando ai tempi del Vitoria Guimaraes segnò 18 reti in 43 presenze. La crescita del giocatore brasiliano è evidente: oltre i 12 gol, infatti, Raphinha è andato in doppia cifra anche con gli assist, che per ora sono 10 tra Liga e Champions League. L’intesa con Lewandowski e Yamal è pressoché perfetta, tanto che il Barcellona si trova al primo posto in solitaria in Liga, con 6 punti in più del Real Madrid (con una gara in meno). Proprio contro i blancos, l’ala brasiliana aveva fornito una delle migliori prestazioni della sua carriera, grazie al gol segnato all’84’ e all’assist per Lamine Yamal al 77’. C’è però di più: con l’arrivo di Hans Flick sulla panchina del Barcellona, il brasiliano ha indossato più volte la fascia di capitano, dimostrando di essere diventato un giocatore maturo in grado di poter trascinare la squadra. Raphinha, inoltre, è un’ala duttile, che può svariare in tutto il fronte offensivo: in carriera ha giocato un totale di 187 partite nel ruolo di ala destra, condite da 49 reti e 40 assist, ma anche 103 partite nel ruolo di ala sinistra, ruolo che sta occupando maggiormente nel Barcellona a seguito dell’esplosione del baby fenomeno Yamal nella corsia di destra.

Anche in questa posizione i numeri sono assolutamente positivi, con 32 reti e 23 assist in totale. Secondo i dati di Opta, nell’arco di quest’annata calcistica Raphinha è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni da rete tra tutte le competizioni: 55, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore nei top 5 campionati europei. Il giocatore del Barcellona, inoltre, è diventato un punto fermo anche della nazionale brasiliana, che in questo momento sta attraversando un momento tutt’altro che felice. Nell’ultima sosta nazionali, Raphinha ha indossato la maglia numero 10 della seleção, e ha anche segnato una rete nella sfida del 14 novembre contro il Venezuela, terminata con il risultato di 1-1. Dopo gli impegni con la nazionale, il brasiliano è tornato a Barcellona, con i blaugrana che domani torneranno in campo contro il Celta de Vigo alle 21: se Flick e i suoi vogliono continuare a sognare c’è bisogno anche delle giocate del numero 11 che, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di fermarsi.