Re Carlo: Ancelotti è il mister più vincente della storia del Real

Madrid, 19 dicembre 2024 – Madrid è ai piedi di Carlo Ancelotti, ancora una volta, più delle altre volte. Nella cornice del Lusail Stadium, dove due anni fa si giocò la finale del Mondiale del 2022 che vide l’Argentina trionfare sulla Francia e consacrare Messi come uno dei migliori giocatori della storia, ieri è andata in scena la finale di Coppa Intercontinentale tra il Real Madrid e il Pachuca. Mbappé, Rodrygo e Vinicius: sono stati loro a segnare le reti decisive per assegnare ai blancos il trofeo e per rendere Ancelotti l’allenatore più vincente nella storia del Real. Con quello di ieri, infatti, i trofei vinti da Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid sono 15, uno in più di Miguel Munoz, che allenò i blancos tra il 1960 e il 1974. Tra le due esperienze sulla panchina del Real, Ancelotti ha sollevato al cielo due campionati spagnoli (2021-22 e 2023-24), due Coppe di Spagna (2013-14- e 2022-23), due Supercoppe di Spagna (2022 e 2024), tre Champions League (2013-14, 2021-22 e 2023-24), tre Supercoppe UEFA (2014, 2022 e 2024), due Coppe del mondo per club (2014 e 2022) e una Coppa Intercontinentale FIFA, quest’ultima vinta ieri. Per Munoz, invece, tra i trofei vinti con i blancos ci sono ben nove campionati spagnoli (record), due Coppe di Spagna, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

A seguito della vittoria di ieri, quindi, Ancelotti è entrato ancora di più nel cuore dei tifosi del Real e nell’Olimpo del calcio, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori allenatori di sempre. Il mister italiano, infatti, è anche l’allenatore più vincente della storia della Champions League o Coppa dei Campioni, con i suoi cinque successi (oltre ai tre con il Real vanno aggiunte le due vittorie con il Milan nel 2002-03 e 2006-07), davanti a Pep Guardiola, Bob Paisley e Zinedine Zidane, a quota tre. Proprio quest’ultimo completa il podio dei tecnici più vincenti della storia del Real, come dimostrano gli undici trofei vinti a cavallo tra il 2016 e il 2018. Ancelotti, inoltre, è anche al centro del mercato per quanto riguarda gli allenatori: nonostante il contratto con il Real Madrid fino al 2026, infatti, è possibile che al termine della stagione torni a bussare alla sua porta la nazionale brasiliana, soprattutto in caso di elezione di Ronaldo come presidente della Federcalcio verdeoro. Non è un mistero, infatti, che il preferito dell’ex attaccante dell’Inter è il mister italiano, e chissà se, a differenza di un anno e con la pancia piena dai trofei conquistati con i blancos, Ancelotti non voglia lanciarsi in una nuova avventura con una nazionale.