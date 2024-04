Real Madrid elimina il City ai rigori, Monaco batte Arsenal: equilibrio e spettacolo ai quarti

Era destino che si andasse ai supplementari, e poi ai rigori. Uno spettacolare equilibrio, un’equazione quasi irrisolvibile per la vittoria. E fa festa Ancelotti, che elimina il campione in carica Guardiola grazie a Lunin, che ha parato i tiri dagli undici metri di Bernardo Silva e Kovacic.

City e Real non segnano quanto all’andata, ma all’Etihad Stadium è stato di nuovo spettacolo. Coi Blancos avanti al 13’ grazie a Rodrygo. E poi gli inglesi che iniziano un assedio estenuante. Haaland centra subito la traversa, Bernardo Silva fallisce il tap-in. I Blancos si chiudono dietro e soffrono: i Citizens sono padroni del gioco. La zampata del pari di De Bruyne porta a una rete annunciata. Guardiola poi si gioca la carta Doku al posto di un Grealish, e mette pure Alvarez per Haaland. Carletto si affida a Modric, salito al posto di Kroos. Ma anche doppo 120 minuti si è sull’1-1. I rigori premiano il Real, e in semifinale Ancelotti avrà una sfida da ex contro il Bayern.

Il trionfo dell’equilibrio anche nell’altro quarto. Il Monaco si aggiudica sul fil di lana la sfida contro l’Arsenal all’Allianz Arena. I Gunners hanno spesso il pallino del gioco in mano senza trovare grandi sbocchi, bravi in fase difensiva infatti i padroni di casa. E la ripresa si apre con un doppio palo clamoroso per il Bayern. Su cross di Kimmich Goretzka stacca di testa e colpisce il legno. Raccoglie il pallone Guerreiro che calcia, tiro deviato che si stampa nuovamente sul palo ed esce. Forse un segno del destino perché il gol per i padroni di casa poi arriva: al 63’ su una leggerezza difensiva dei Gunners: insacca Kimmich, bravo a spuntare nel bel mezzo dell’area di rigore e a intercettare di testa un cross di Guerreiro. Quanto basta per centrare la semifinale, dopo il 2-2 dell’andata a Londra.