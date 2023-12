Rebecca Welch prima donna arbitro in Premier League

Fulham-Burnley finisce 0-2. Ma non è questa la notizia, bensì Rebecca Welch, che ieri è stata la prima donna ad arbitrare una partita della Premier League. La quarantenne ha dato il via alla partita del Craven Cottage, complicata anche da qualche coro di scherno da parte dei tifosi del Fulham per un rigore negato dopo un fallo di mani di Vitinho. Sempre ieri, pareggio nella sfida al vertice fra Liverpool e Tottenham. Gabriel sblocca la partita al 4’, poi risponde Salah. I Gunners restano in vetta a +1 proprio dai Reds.