Recanatese: esame decisivo: "Gara chiave per i playout"

Sulla strada della Recanatese un’altra gara decisiva: i playout sono certi, ma affrontarli nella migliore posizione fa tutta la differenza del mondo per i vantaggi che ne derivano. "Per questo motivo – ci dice il difensore 23enne Christian Shiba – la gara di dopodomani è importantissima. Dovremo considerare anche quanto avviene in Vis Pesaro-Juve NG, ma intanto pensiamo a vincere a Chiavari".

Contro una squadra tra l’altro infarcita di giocatori di ottimo livello, da Parodi, domenica assente e forse sostituito da Portanova o da Sadiki, a Santini, da Corbari a Pettermann, passando per un giovane interessante come Di Mario. La sorprende che i liguri hanno bisogno di punti per mettersi al sicuro?

"Un po’ sì, ma se sono in quella posizione qualche problema lo hanno anche loro. Ci aspetta una partita difficile, ma ormai è una consuetudine".

Cosa prevede dal match in contemporanea del Benelli?

"Vedendo la classifica anche la Juve NG comunque si gioca una posizione importante in chiave playoff e penso che non farà concessioni di sorta".

La prestazione, diciamo così, poco fortunata con il Gubbio può aver lasciato degli strascichi, considerando che le aspettative erano altre e che, per quanto costruito, aver raccolto un punticino è stato bottino misero.

"C’è dispiacere, questo è indubbio, ma siamo anche consapevoli delle nostre forze che ora dobbiamo concentrare nelle tre partite rimaste. Siamo comunque usciti a testa altissima e con la certezza di aver dato tutto".

L’impressione è che un equilibrio sia stato trovato, seppur a grande fatica e con qualche alto e basso di troppo.

"Non è facile e non è stato facile. Con l’arrivo di Filippi qualcosa è cambiato, a iniziare dal modulo. Spesso è una questione di mentalità ed atteggiamento: sono fattori determinanti".

Lei sta palesando anche un ottimo stato di forma: davanti ad avversari di eccellente caratura, Kargbo e Di Massimo per citare gli ultimi due, ha avuto il suo bel da fare ma se l’è cavata egregiamente.

"Credo che la squadra da un punto di vista fisico sia in salute. Sto bene ed anche a livello morale aver ottenuto alcuni risultati ci ha dato la necessaria dote di autostima".

A proposito di salute appare sempre più probabile il ritorno domenica sera di Gabriel Meli tra i pali della porta giallorossa mentre, al contrario, le possibilità di vedere in campo Mirco Lipari, alle prese con una distrazione muscolare, sono ridotte al classico lumicino.

Andrea Verdolini