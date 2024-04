Recanatese, il bilancio di Filippi: "Adesso il bicchiere è mezzo pieno"

I pareggi, pur essendo risultati indubbiamente preziosi, non è che risolvono molto in termini di classifica e di questo un po’ tutti ne sono consapevoli. Da Pineto, comunque, la Recanatese torna con qualche certezza in più. Soprattutto la considerazione balzata agli occhi è che questa squadra, quando messa sotto pressione dagli avversari, riesce ora a reggere con maggiore solidità mentre, non troppe settimane fa, rischiava costantemente di sfaldarsi, anzi di crollare in modo repentino. A tratti, nella ripresa, gli abruzzesi hanno messo sotto di brutto i giallorossi che hanno barcollato ma riuscendo alla fine a tenere "immacolata" la porta e non era mai successo, in tutta la stagione, per due partite consecutive. L’evento dunque va salutato con soddisfazione, seppur con un piccolo rammarico perché, nella prima frazione, si percepiva la sensazione che il punteggio potesse sbloccarsi in modo favorevole, ma alcune opportunità non sono state sfruttate a dovere.

Giacomo Filippi, allenatore della Recanatese, comunque ha accolto con un sorriso questo nulla di fatto su un campo tutt’altro che agevole: "È stata una partita dai due volti. All’inizio abbiamo fatto molto bene e sono d’accordo che avremmo potuto essere più incisivi lì davanti, poi nel seguito del match loro hanno cominciato ad allungarci con questi palloni scaraventati avanti, abbiamo sofferto un po’ ma era da metterlo in preventivo perché il Pineto è una buonissima compagine, costruita bene, di qualità, di sostanza e di fisico. Sono contento della prestazione dei ragazzi, guardando avanti con la convinzione che il bicchiere è mezzo pieno anche perché non abbiamo subito gol per la seconda gara di fila ed è un dato che va senz’altro rimarcato".

Lei chiedeva continuità e complessivamente penso che sia stato accontentato.

"Sicuramente, ed è quello di cui avevamo assoluto bisogno continuando a muovere la classifica che, è la nostra priorità assoluta".

Un gruppo in salute anche fisicamente tanto che poi la pressione dei padroni di casa, negli ultimi minuti si è notevolmente allentata.

"Stiamo bene, ma l’aspetto fondamentale è quello psicologico: se stai bene di testa acquisisci fiducia ed i ragazzi hanno fatto un’ottima partita in entrambe le fasi. Questo è sintomo che si lavora in modo egregio e che c’è voglia".

Intanto ora ci sono tre compagini alle spalle: non succedeva da tempo.

"Prima del match ci siamo guardati negli occhi dicendo che dipende da noi. Alcuni altri risultati sono stati buoni, ma se poi noi non facciamo punti svanisce tutto. Ecco perché il punto di sabato va bene e cerchiamo di tirare acqua al nostro mulino".

Oggi riprende la preparazione: da valutare le condizioni di Longobardi e di Peretti.

