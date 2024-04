Recanatese, il finale di stagione: "Siamo pronti per le gare decisive"

Josè Cianni, dt della Recanatese: come è il morale della truppa dopo una domenica dalla quale, un po’ tutti, si attendevano responsi diversi?

"Buono e lo deve essere per forza di cose, volenti o nolenti. Ci resta la prestazione che considero comunque importante perché, a ben vedere, abbiamo creato più occasioni rispetto al match con la Carrarese, poi vinto 4-1. Chiaramente resta la delusione per quanto poteva essere e non è stato, considerando che, in caso di successo, avremmo potuto giocarci la salvezza diretta a Chiavari".

L’impressione poi anche di un arbitraggio, diciamo così, non proprio ben disposto nei vostri confronti.

"Ci ha penalizzato molto: questo è evidente e sotto gli occhi di tutti. Il rigore concesso al Gubbio era totalmente inesistente, non parliamo del fallo subito da Longobardi che era da rosso diretto ed anche se non abbiamo la controprova credo proprio che, con la superiorità numerica, sarebbe cambiato il corso della partita".

Ciò non toglie nulla al fatto che il quart’ultimo posto, con tutto quello che comporta, ossia il ritorno in casa e la salvezza in caso di parità di risultati e differenza reti, va difeso con le unghie e con i denti.

"Assolutamente sì e ne siamo consapevoli. D’altronde, come dico spesso, sapevamo da un pezzo che il nostro destino sarebbe stato quello di lottare sino alla fine. Speravamo di chiuderla prima: non è stato possibile ed adesso ci concentreremo sulle ultime tre partite".

Sfida decisiva anche per la Virtus Entella che ha assoluto bisogno di un punto per non rischiare il playout contro la Fermana che riceve il demotivato Pescara. Forse, dopo la Spal, sono stati loro la maggiore delusione del torneo?

"Certamente anche perché avevano a disposizione il secondo budget in assoluto del girone (mentre la Recanatese è all’ultimo posto in assoluto dell’intera serie "C" ndr). Sappiamo che troveremo una formazione fortemente determinata ma ci faremo trovare pronti".

Inutile dire che da Corbari a Petermann, da Santini a Montevago la Recanatese dovrà avere un’attenzione massimale. Il vostro destino però è legato anche al risultato di Pesaro dove la Vis riceverà la Juve Next Gen, certa dei playoff ma non credo in vena di regali.

"Sarà, ritengo, partita vera come d’altronde è stata quella del Gubbio contro di noi, ma dobbiamo concentrarci sulle nostre cose poi, eventualmente, penseremo al resto".

Chiusura con una nota di rimpianto.

"Certe partite ci avevano aperto delle possibilità importanti, ma quando torni dalla doppia trasferta di Sestri Levante ed Olbia con zero punti poi tutto diventa tremendamente difficile. Mentalmente siamo pronti per queste partite decisive e tutti, in maniera compatta, vogliamo raggiungere l’obiettivo".

Aggiornamenti dall’infermeria: trapela un pizzico di ottimismo per il recupero del portiere Gabriel Meli, monitorato quasi ora per ora mentre lo staff appare molto meno fiducioso per Mirco Lipari, uscito malconcio dalla gara di lunedì 15 a Cesena.

Andrea Verdolini