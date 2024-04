Recanatese, la sentenza amara. Finita la stagione per Peretti

La notizia del giorno non potrebbe essere peggiore: gli accertamenti a cui si è sottoposto Manuel Peretti, uscito malconcio dal match di Pineto poco dopo la mezz’ora del primo tempo, hanno dato l’esito da molti temuto. Il difensore ha subito una frattura lievemente scomposta al piede sinistro: l’entità sembrerebbe non gravissima ma, tradotto in soldoni, tanto basta per dover considerare la sua stagione praticamente finita. In effetti anche le sensazioni che si erano avute dalla tribuna al "Mariani-Pavone" non lasciavano indurre all’ottimismo e per il 24enne difensore veronese, arrivato a gennaio 2023, è una tegola ben maggiore rispetto all’infortunio subito nel finale del campionato scorso che lo costrinse a saltare alcune partite. Obtorto collo occorre fare più che mai di necessità virtù ed il sostituto "naturale" non potrà che essere Angelo Veltri il quale, per la cronaca, deve ancora compiere 20 anni. Il "virgulto", cresciuto nella Primavera del Benevento, ha già all’attivo parecchie presenze quest’anno, anche da titolare ma ora, responsabilizzato al massimo, dovrà tirar fuori carattere, determinazione ed attributi che peraltro, almeno a sprazzi, ha dimostrato di avere. Per la Recanatese, insomma, una stagione complicatissima anche in questo senso: non bisogna mai dimenticare che la squadra, dal 16 settembre in occasione della gara interna con la Lucchese, ha dovuto fare a meno di Alessio Re, un prospetto interessantissimo che ha dovuto ammainare bandiera per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Non ci sono controprove ma il ragazzo si era già messo in luce in diverse circostanze e poteva essere l’annata propizia per il suo decollo.

La nota lieta è invece il rientro di Gianluca Longobardi che potrebbe consentire a Filippi di avere un’arma in più per il durissimo confronto di domenica con la Carrarese. "Ci sarebbe stato tanto da lavorare comunque. C’era da soffrire – ci ha detto il dt Josè Cianni, superato lo sconforto per la pessima novità – e ci sarà da soffrire ancora di più, ma la squadra sta dimostrando che vuole, con tutte le sue forze, meritare questa categoria". Da Pineto c’è stato qualche buon segnale, soprattutto dal reparto arretrato: "Abbiamo avuto la riprova di una grande organizzazione difensiva, dobbiamo continuare così. Certo volevamo provare a vincerla e nel primo tempo si avvertiva la sensazione che avremmo potuto sbloccarla, ma ora un punto è assolutamente oro colato. Avessimo pareggiato nei due scontri diretti in trasferta (Sestri Levante ed Olbia ndr) la situazione di classifica sarebbe stata molto diversa ma ora recriminare non aiuta. Serve rimboccarsi le maniche…".

Andrea Verdolini