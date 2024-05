Recanatese, tanti tifosi al Benelli. Già riempiti due pullman per Pesaro

La vittoria di domenica, al momento ancora interlocutoria comunque importante, ha rafforzato la vicinanza della tifoseria della Recanatese alla squadra, perfettamente conscia e consapevole anche dell’importanza "storica" di questo playout. La Gradinata Sud, a cinque giorni dal match del Benelli, ha già riempito un pullman ed il secondo è sulla strada del completamento. Arrivano comunicazioni da più parti che molti supporters, vista la ridotta distanza, si muoveranno con mezzi propri: fare delle stime è ancora prematuro ma di certo i giallorossi avranno al loro fianco un nutrito drappello di sostenitori. La prevendita chiuderà alle 19 di sabato ed i residenti nelle province di Macerata e Fermo potranno acquistare soltanto i biglietti del settore ospite che si trova alla destra della tribuna centrale ed ha una capienza che comunque, seppur non eccessiva, dovrebbe soddisfare le richieste.

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del D-Day e su questo spareggio fratricida abbiamo sentito il parere di Marcello Mancini, presidente nazionale Aiac (Ass.ne Allenatori) Onlus che spesso ha seguito le due contendenti: "la vittoria della Recanatese all’andata mi è parsa assolutamente meritata e Melchiorri si è confermato un valore aggiunto fondamentale dei leopardiani, anche per come interpreta queste partite, dando più del massimo e costituendo un esempio per i compagni. La difesa della Vis deve prestare maggiori attenzioni, però credo che un allenatore esperto come Roberto Stellone qualcosa si inventerà senz’altro".

Il fatto che i giallorossi abbiamo due risultati su tre a disposizione può cambiare gli equilibri?

"Non credo che verranno a Pesaro con un atteggiamento conservativo: possono invece contare sulle ripartenze ed hanno i giocatori per sfruttarle al meglio".

Sono sfide però che spesso prepari in un determinato modo ma possono essere condizionate anche da singoli episodi.

"Verissimo. Credo che l’unica cosa certa è che sarà una gara maschia, con un aspetto agonistico che potrà essere determinante, molto più della tattica o della tecnica. Un piccolo vantaggio anche per i giocatori esperti che sono più abituati a questo tipo di sfide. Sul piatto della bilancia insomma le incognite sono tante".

Quanto potrà incidere il fattore campo?

"Pesaro è una società blasonata ed un club che ha una lunga storia: ci sarà lo stadio pieno ed è un fatto che non si può trascurare".

Si può sbilanciare con il classico pronostico?

"È un playout sul filo dell’equilibrio come si è visto chiaramente al Tubaldi soprattutto con tantissime variabili. Se proprio devo fare una valutazione dico Vis Pesaro, ma davvero con una percentuale del cinquantuno per cento, non di più".

Andrea Verdolini