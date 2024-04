Recanatese, un giorno alla radio. Attenzione alle gare delle pericolanti

Una strana domenica "alla finestra" per la Recanatese che si troverà stamattina al "Tubaldi" per l’allenamento di rifinitura in vista del proibitivo match di Cesena. Sarà comunque egualmente una lunga giornata perché, inevitabilmente, un occhio e forse qualcosa in più si concentrerà sui risultati delle dirette concorrenti. È vero che sono considerazioni relative, perché l’ottica dipende da quello che poi si riuscirà ad ottenere al Manuzzi ma, a tre giornate dalla conclusione, i risultati di Fermana, Ancona e Vis Pesaro sono importanti perché anche da questo dipenderà la collocazione della famosa quota-salvezza che, volenti e nolenti, non è stata mai probabilmente così elevata. Chi ha buona memoria rammenta che nella scorsa stagione la Vis Pesaro, complice anche la pesante penalizzazione dell’Imolese, evitò i playout con "appena" 39 punti e gli spareggi coinvolsero solo Alessandria e San Donato T. Il Teramo, nel 2022, si salvò a 42 mentre, l’anno prima, il Carpi e la stessa Vis Pesaro evitarono complicazioni a 41. Visto l’andazzo abbiamo enormi dubbi che quel quantitativo di punti possa bastare e forse l’agognata meta potrebbe essere situata a quota 43 con la necessità quindi per la Recanatese di conquistare ancora 2 vittorie. Sono però davvero questioni di lana caprina nel senso che Sbaffo e soci debbono esclusivamente pensare a darci dentro senza un attimo di respiro sino al 28 aprile, poi si tireranno le somme. Considerazioni però che lo spogliatoio conosce a menadito anche perché in questi grossi guai i giallorossi ci si sono cacciati da soli e sta a loro e quasi esclusivamente a loro cercare di uscire dalla melma. Quella odierna sarà anche l’occasione per verificare le condizioni di Meli e per vedere le sue possibilità di utilizzo in Romagna: la parola decisiva sarà dello staff sanitario e del preparatore dei portieri Francesco Ripa nella convinzione che non si rinuncia a cuor leggero ad una delle colonne della squadra.

Invece appare totalmente recuperato Gianluca Longobardi, assente da quasi un mese, esattamente del match dell’11 aprile scorso a Vercelli con il Sestri Levante. Tre gare fuori e la panchina, domenica scorsa, con la Carrarese viste le sue condizioni non ottimali ma adesso per il giovane esterno potrebbe essere il momento di tornare ad indossare la maglia da titolare.

Successo dal sapore di playoff infine per la Primavera 4: i ragazzi di Dottori hanno nettamente battuto il Brindisi per 3-0 collocandosi in solitaria al quinto posto del girone B. Una stagione particolare per loro con appena 3 pareggi in 20 partite e 9 vittorie ma coronata da una soddisfazione meritata e dalla possibilità di giocarsi questa nuova e stimolante fase.

Andrea Verdolini