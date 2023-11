Recanatese, un’occasione d’oro. Il Sestri Levante non è impossibile

E’ il primo "monday night" e la Recanatese cercherà di onorarlo al meglio, tra l’altro, in un confronto di capitale importanza. Al "Tubaldi" arriva il Sestri Levante, matricola ligure con, sul petto, quel tricolore di Serie D conquistato nella stagione precedente proprio dai giallorossi. In settimana ci sono state "professioni" di grande umiltà da parte degli ospiti, accompagnate da consistenti dosi di complimenti per gli avversari odierni ma Pagliari, uomo di mondo e nel calcio da qualche decennio, legittimamente diffida anche in considerazione di alcune prestazioni dei "corsari" di ottimo livello contro compagini di alto lignaggio. La notizia dell’ultim’ora è l’assenza del capitano e bandiera Massimiliano Pane, difensore centrale 31enne, addirittura dal 2014 con la maglia rossoblù: "purtroppo, conferma il tecnico Enrico Barilari, ha avuto un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per qualche partita. E’ una mancanza enorme per noi perché non possiamo nascondere che sia un giocatore fondamentale sia in campo che fuori ma abbiamo dei giocatori bravi che sapranno senz’altro rimpiazzarlo". Sui leopardiani l’allenatore levantese ribadisce il suo pensiero: "Sanno difendersi bene e ripartire meglio con quel grande giocatore che è Sbaffo e con lo stesso Melchiorri. Si vede che è un gruppo che si trova a memoria e che è perfettamente organizzato e dunque ci aspetterà una partita tosta." Proprio così: se una previsione può essere fatta senza rischio di essere smentiti è che sarà, almeno dal punto di vista agonistico, un confronto di grande intensità. Il Sestri inoltre è reduce da una settimana di stop visto che è stato fermato nello scorso weekend dall’allerta meteo arancione su Carrara che ha determinato il rinvio del match con il Rimini mentre i leopardiani dovranno assolutamente resettare gambe e soprattutto testa dopo l’impresa di Pescara e focalizzarsi su quello che possiamo comunque definire, a dispetto dalla graduatoria attuale, uno scontro diretto. Al di là ai lungodegenti Re, Manè e Gomez (gli ultimi due sulla via di un veloce recupero), Pagliari ha l’intera rosa a disposizione, recuperando Veltri che ha scontato il turno di squalifica. Morrone e Ricci dovrebbero ritrovare una maglia da titolare ma, come al solito, non sono da escludere sorprese in extremis. L’arbitro, Dario Di Francesco di Ostia Lido, ha un lontano precedente datato 31 Marzo 2019 quando la Recanatese di Alessandrini sconfisse tra le mura amiche l’Avezzano per 2-1 con le reti di Borrelli e Sivilla, nella stagione dominata dal Cesena e nella quale comunque venne raggiunta una storica finale playoff.