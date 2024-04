"Recupero cruciale per Lama e Spoleto: sfida decisiva per la salvezza in Eccellenza"

Un recupero che vale mezzo campionato per Lama e Spoleto. Mercoledì in campo al Polchi Laurenzi, con fischio di inizio alle 16, nel recupero della sfida valida per la quartultima giornata di campionato, rinviata domenica scorsa per la scomparsa della signora Maria, moglie del presidente lamarino Elio Fiorucci. Entrambe appaiate al penultimo posto con 24 punti, 5 in più della Nestor fanalino di coda del campionato di Eccellenza. Quartultima l’Olympia Thyrus con 29 punti, quintultimo il Città di Castello a quota 30. La salvezza diretta è invece a 9 lunghezze, con la Narnese a quota 33. Fattore fondamentale, poi, sta nell’evitare i 10 punti di distacco fra penultima e quintultima che vorrebbero dire retrocessione diretta per la penultima. Lo Spoleto viene da due vittorie interne consecutive, ma il successo dal Mercatelli manca dalla scorsa stagione. Quest’anno infatti i biancorossi hanno collezionato solo 3 punti su 13 gare in trasferta, autentico tallone d’Achille della compagine guidata prima da Raggi e ora da Brevi. In casa Lama la sconfitta prima della sosta a Narni ha interrotto la striscia di due successi consecutivi conquistati contro Ellera e Tavernelle. Per i bianconeri è fondamentale provare a fare bottino pieno considerando che all’andata lo Spoleto si è imposto per 1-0con gol decisivo firmato da Kola e, in caso di arrivo a pari punti, sono gli scontri diretti a fare la differenza. Lama che tornerà in campo sabato nell’anticipo contro l’Atletico Bmg a Bastardo. Per lo Spoleto domenica sfida interna col Tavernelle. Al Polchi Laurenzi arbitra Manzini di Verona, assistito da Mariani e Spena di Perugia.