Affetto granata. In porta a parare i tiri di Girma

Segnare un gol a Sposito oppure parare un tiro di Kabashi o Girma. L’impensabile è andato in scena ieri pomeriggio al centro commerciale Meridiana, che ha ospitato i calciatori della Reggiana Alex Sposito, Elvis Kabashi, Natan Girma e Lorenzo Libutti.

I quattro ’moschettieri granata’ si sono intrattenuti per un paio d’ore con decine di tifosi, soprattutto bambini, che hanno avuto la possibilità di tirare due calci con i loro idoli.

Per quanto riguarda la squadra, oggi domenica di riposo, dopo che ieri mattina ha svolto allenamento. La ripresa è fissata per domani pomeriggio, con le sedute che dovrebbero proseguire al mattino martedì e mercoledì e saranno aperte al pubblico. Dopo lo stop di quasi due mesi notificato a Gondo, ora saranno da verificare le condizioni Sampirisi, ancora alle prese con problemi al ginocchio destro che si era infortunato in occasione della gara con il Sudtirol. La speranza è che con un po’ di riposo e terapie il difensore possa essere a disposizione per la partita di domenica con il Frosinone (ore 15 al ‘Città del Tricolore) anche se dall’ambiente nelle ultime ore filtrava un po’ di preoccupazione al riguardo. Attive su ‘Vivaticket’ le prevendite per la sfida ai frusinati. Da martedì alle 15 i tagliandi disponibili anche al ‘Reggiana Store’.