All’Arechi pronte mille trappole. Serve una prova gagliardissima

Compattarsi ancora di più, non sottovalutare le insidie di un avversario ferito e mettersi alle spalle le scorie della turbolenta gara col Bari: deve fare questo la Reggiana oggi per avere la meglio su una Salernitana che sta caricando questa sfida in tutti i modi, sognando la svolta.

I campani lo scorso anno erano in Serie A e oggi sono all’ultimo posto in B con 18 punti. Hanno il peggior rendimento di tutti nelle ultime cinque (un punto), e ne hanno vinta solo una nelle ultime tredici.

Occhio alle insidie: sì, perché il club del patron Danilo Iervolino è il più attivo sul mercato, con già sette innesti: in difesa Lochoshvili, Corazza e Guasone, a centrocampo Caligara e Girelli e in avanti Raimondo e Cerri, quest’ultimo già a segno nel kappaò per 2-1 col Sassuolo. Non si vuole lasciare nulla di intentato: "Tutti convocati" è l’iniziativa di oggi del club campano, con prezzi stracciati (e biglietti gratis per le scuole) per riempire lo stadio. La Salernitana in media fa 12.879 spettatori, e nell’ultima col Sassuolo ce n’erano solo 7463. A ieri sera erano circa 6000 i biglietti venduti (413 i reggiani presenti): considerando i 4563 abbonati, la cornice sarà di circa 12mila spettatori. L’allenatore è Breda, il terzo stagionale dopo Martusciello e Colantuono.

E la Reggiana? Sono 7 i punti conquistati nelle ultime tre partite e la squadra ha dimostrato di esserci.

Infortunati Rozzio, Girma (che però in settimana è rientrato in gruppo) e Motta, non convocati Urso e Cavallini, squalificato Lucchesi: ecco che, allora, si va verso il ritorno dal 1’ Fiamozzi (l’ultima da titolare il 23 novembre a Cesena), che con Sampirisi (spostato al centro), Meroni e Libutti formerà la linea difensiva del 4-3-2-1 davanti a Bardi (c’è anche l’opzione con Fontanarosa, Libutti traslocherebbe a destra). Rientra Ignacchiti che completa la mediana con Reinhart e Sersanti. Solita fantasia con Vergara e Portanova alle spalle dell’ex di turno Gondo (69 presenze e 12 gol a Salerno, uno di questi è l’unico in Serie A per lui). In panchina non ci sarà Viali che è squalificato. Al suo posto il vice Guidetti.

In diffida ci sono Meroni, Sampirisi, Vergara, Marras e Gondo; subito convocati i due neo acquisti Sosa e Kumi.

La Salernitana gioca col 3-5-2: davanti a Sepe pronti Ruggeri (Bronn lo insidia), Ferrari e Lochoshvili. A destra Stojanovic in pole su Ghiglione, e a sinistra Njoh lo è su Corazza. In mezzo ecco Maggiore, Amatucci e Reine-Adelaide. Davanti il duo Cerri-Raimondo; non è da escludere un 3-4-1-2 più offensivo con Verde. La Reggiana è dodicesima con 25 punti: sogna di violare l’Arechi e, giocando come nelle ultime tre, è possibile.