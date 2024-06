Aquilani si allontana. Piace Viali, Caserta pronto

Alberto Aquilani ha chiesto ancora tempo e la Reggiana ha deciso di darci un taglio. Nelle prossime 48 ore firmerà uno tra William Viali e Fabio Caserta. Il primo ha terminato la stagione sulla panchina del Cosenza e si sta liberando da ogni vincolo contrattuale con i calabresi per poter dire di sì all’Empoli (la preferita) o alla Reggiana (una piazza comunque molto gradita e già sfiorata in passato…). Il secondo, invece, aspetta una risposta definitiva dopo il colloquio, positivo, avuto la settimana scorsa. Entrambi, pur avendo caratteristiche diverse, convincono la dirigenza. Se dovesse arrivare Viali si tratterebbe di un epilogo che, come detto, è stato vicino già in diverse occasioni. Diciamo almeno due: una sotto la gestione Diana (prima della gara d’andata con l’Entella) e una sotto quella di Nesta (a dicembre, dopo la sconfitta col Modena e quella con la Sampdoria). Sarà la volta buona? Vedremo. Diciamo che la scelta della Reggiana andrà un po’ a ruota rispetto a quella dell’Empoli, dove si è appena insediato l’ex direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi e dove sono in atto delle riflessioni proprio sul profilo di Viali. Ci sono, però, altri candidati forti (Sottil e lo stesso Aquilani). Tra oggi e domani dovrebbe arrivare la firma sul contratto granata, con un accordo simile a quello stipulato con Alessandro Nesta (1+1 con rinnovo automatico a salvezza raggiunta) ma con un ‘buyout’ che potrebbe essere ancora più cospicuo rispetto a quello che aveva l’ex difensore di Lazio e Milan. Dovremmo quindi essere arrivati alla fine di un periodo a dir poco caotico, perché nessuno poteva immaginare che la Reggiana avrebbe ‘perso’ nel giro di due settimane sia il direttore sportivo che l’allenatore. Da lì in poi è successo un po’ di tutto. All’inizio della querelle, quando William Viali era ancora legato contrattualmente al Cosenza fino al giugno del 2025, il ‘prediletto’ era Alberto Aquilani, ma nonostante gli attestati di stima espressi più volte dalla società e la possibilità di avere molta influenza anche sulle scelte dei giocatori, l’ex centrocampista della Roma non è mai stato pienamente convinto della proposta. Un altro deterrente non da poco è la ‘penale’ che il Pisa ha fissato sul suo contratto (800mila euro). Una trattativa che rischia di avere tempi troppo lunghi. La Reggiana non può più aspettare nessuno e non va dimenticato che il 27 aprile, in occasione di Palermo-Reggiana e con Nesta ‘a rischio’ in tribuna c’era proprio Fabio Caserta…Insomma, comunque vada a finire sarà una sorta di ritorno di fiamma.

Francesco Pioppi