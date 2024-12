Arriva il Gps anche nel settore giovanile

Il progetto ’Provincia Granata’ si consolida a quattro anni dalla partenza. Progetto che vede il club granata in sinergia con le società dilettantistiche e tutto il territorio Reggiano al fine di promuovere attività di carattere sportivo, culturale, formativo ed etico, grazie alla collaborazione con Unimore e le Istituzioni locali.

Le società del territorio (e non solo) che ne fanno parte sono 32, con circa 7.000 tesserati coinvolti, che crescono anno dopo anno. Questi i club che hanno deciso di abbracciare il granata: Arsenal Cadelbosco, Bibbiano San Polo, Boys Casalgrande, Casalgrande, Celtic Cavriago, Fides, Novellara, Reggio United, Santos 1948, Tricolore Reggiana, Vianese, Calerno, Luzzara, Quaresimo Saxum, San Martino Correggio, Borgo a Buggiano, Borzanese, El Baza Academy, Real Casina, Virtus Campegine, Fogliano, Juvenilia Roseto, Lillesand (Norvegia), Montecchio Calcio, Audax Poviglio, Povigliese, Buttiglierese ’95, Biasola-Rivalta Calcio, Lentigione, Castellarano, Rapid Viadana e Olympia (Sudafrica).

Ieri, nella sala del consiglio provinciale, il responsabile del progetto, Alessandro Marconi, ha tirato le somme e annunciato novità. Come quella che nasce dalla partnership con K-Sport, che fornisce alla prima squadra un sensore Gps per misurare le prestazioni dei giocatori. Una metodologia che, ha annunciato la Reggiana, verrà utilizzata anche per tutti i ragazzi delle giovanili.

Importante anche il progetto ’Passion’ dedicato alla lotta al bullismo, portato avanti con Unimore. E poi ancora: il calcio di strada, il progetto sulla sicurezza stradale promosso grazie alla

collaborazione con la polizia locale, la collaborazione con il Centro di medicina Reggio Emilia.

Cremona. Dati della prevendita a ieri sera: 687 i tifosi reggiani ad aver acquistato il biglietto.