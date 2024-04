Baby granata. L’Under 17 strappa un punto al Torino. Il pari è di Sula su rigore

Pareggio casalingo nel recupero della 22ª giornata per l’Under 17 della Reggiana (10 punti). I granata, fanalino di coda del girone, si confermano in crescita in queste ultime gare della stagione, imponendo l’1-1 al Torino (34 punti): una buona reazione, dopo la sconfitta nel finale rimediata nel derby col Parma, al cospetto della sesta forza del raggruppamento.

Dopo il vantaggio piemontese di Sandrucci al 19’, il pari è arrivato con un rigore di Sula, che ha battuto il numero 1 avversario Anino al 53’.

Questa la Reggiana: Pagani, Truglia (44’st. Marchesi), Rossi (27’st. Uhunamure), Pasini, Silipo, Agnesini, Bertolini (16’st. Strozzi), Ruggeri, Ognibene, Fabbricatore (16’st. Antuono), Sula (27’st. Penta). A disposizione: Rizzo, Tasselli, Becchio. Allenatore: Orlandini.

Torino: Torino: Anino, Gatto, Foschiani (37’st. Kugyela), Acquah, Ressia, Liema Olinga (30’st. Carreri), Cacciamani (37’st. Yesin), Sandrucci (13’st. Merlo), Conte, Kirilov (13’st. Spadoni), Finizio. A disposizione: Proietti, Gallo, Fiore, Csorba. Allenatore: rebuffi.

Domenica prossima un altro match interno, quello col Napoli, penultimo a +2 sull’undici di Daniele Orlandini: l’obiettivo è vincere, per lasciare all’ultimo posto i partenopei.