Reggiana, niente playoff: sconfitta con la Sampdoria per 1-0

Genova, 5 maggio 2024 – È durato un nulla il sogno playoff per la Reggiana: a “Marassi” la Sampdoria ha vinto per 1-0 grazie a una punizione di Esposito (al 16’) e si è qualificata alla fase successiva, così come il Brescia vittorioso col Lecco. La Reggiana, che si è salvata il primo maggio vincendo il derby col Modena, non può più entrare nella griglia dei playoff. I granata chiuderanno la stagione venerdì in casa nell’atteso derby col Parma: la squadra, però, non potrà contare su Rozzio e Gondo (ammoniti, erano diffidati), e nemmeno su mister Alessandro Nesta, espulso per proteste. I granata finiranno la stagione in una posizione tra la nona e la quattordicesima, in base a ciò che accadrà nell’ultimo turno di questo campionato. Per quanto riguarda la partita: clima commovente negli attimi che hanno preceduto il fischio d’inizio, col “Ferraris” che ha accolto Sven-Göran Eriksson, ex mister tra le altre proprio della Sampdoria che sta lottando contro una malattia, con cori e coreografie emozionanti. Per quanto riguarda il campo: male la Reggiana nel primo tempo, con i blucerchiati avanti su punizione con Esposito. Nella ripresa molto meglio i granata, grazie soprattutto alle giocate di un ritrovato Vergara (ultima presenza il 16 settembre prima di rompersi il crociato). Il gol, però, non è arrivato. Appuntamento, come già detto, venerdì al “Città del Tricolore”: alle ore 20.30 arriverà il Parma.

Il tabellino SAMPDORIA-REGGIANA 1-0 SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes (35’st Ricci), Darboe (22’st Benedetti), Giordano; Esposito, Borini (35’st Kasami); De Luca (22’st Pedrola, 43’st Stojanovic). A disp.: Ravaglia, Askildsen, Verre, Conti, Alvarez, Ferrari, Leoni. All.: Pirlo REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio (25’st Szyminski), Marcandalli; Fiamozzi (31’st Pettinari), Bianco, Kabashi, Pieragnolo (20’st Pajac); Portanova (20’st Varela), Melegoni (1’st Vergara); Gondo. A disp.: Satalino, Cigarini, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Romagna, Antiste. All.: Nesta Arbitro: Massimi di Termoli (Rossi di Biella e Cavallina di Parma; IV ufficiale Gianquinto di Parma; Var Nasca di Bari; Avar Bonacina di Bergamo) Rete: Esposito al 16’pt. Note: spettatori 27.086, di cui 1157 nel settore dei reggiani. Ammoniti: Gonzalez, Rozzio, Gondo, Bianco, Libutti e Depaoli. Espulso mister Nesta per proteste dopo il triplice fischio. Angoli: 4-1. Recuperi: 2’e 6’ .