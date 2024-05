Le pagelle. Melegoni evanescente. Vergara: che sprint!

BARDI 6. La punizione di Esposito è un bel missile, ma forse ha quell’attimo di esitazione che lo tradisce. Attento a inizio ripresa su Depaoli, si supera sul gran colpo di testa di De Luca.

LIBUTTI 6,5. Soldatino attento nella difesa a tre, ma non solo, perché si sgancia anche con continuità e dà respiro alla manovra.

ROZZIO 6. De Luca è un brutto cliente, ma gli sfugge una sola volta, con Bardi che ci mette una pezza. Nell’azione che gli costa il giallo (e il derby col Parma…) è invece costretto a fare fallo su Darboe dopo l’errore di Melegoni. Esce acciaccato (dal 25’ st Szyminski 6: ingresso senza sbavature).

MARCANDALLI 7. Feroce in marcatura, rapace negli anticipi, fornisce una ‘lectio magistralis’ nello stadio che probabilmente diventerà il suo teatro nella prossima stagione. Il Genoa di Gilardino lo aspetta.

FIAMOZZI 5,5. Un po’ in fascia destra, un po’ interno quando Libutti si spinge in avanti, ma non si capisce bene quale ruolo ricopra e questo, ovviamente, non è un complimento (dal 31’ st Pettinari 6: pochi secondi dopo il suo ingresso sfiora il gol con una bella torsione di testa). BIANCO 7. Quando recupera palla e ‘strappa’ è sempre adrenalinico ed efficace. Manda in porta Vergara che segna, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Anche nella penultima gara con la Reggiana dimostra perché l’anno prossimo sarà in Serie A.

KABASHI 6. Stranamente impreciso nel primo tempo, meglio nel secondo dove fa legna e mette palloni interessanti.

PIERAGNOLO 6. Meno verve del solito, ma contro una vecchia volpe come Depaoli non affonda. Viene sostituito per evitare un giallo che gli sarebbe costato il derby (dal 20’ st Pajac 6: entra connesso al punto giusto, non fa danni e si dimostra intraprendente).

PORTANOVA 5,5. Un paio di controlli orientati dei suoi e poco altro. Alla lunga non incide (dal 20’ st Varela 6: serve una bella palla a Gondo che però non riesce a capitalizzare).

MELEGONI 5. L’applicazione tattica non è in discussione, perché è lui che copre le spalle a Pieragnolo, ma sbaglia troppe giocate. Quella più grave innesca il contropiede da cui la Samp ottiene il giallo a Rozzio e la punizione per il gol di Esposito (dal 1’ st Vergara 6,5: fuori dal 16 settembre, sfiora il rientro da sogno dopo l’infortunio al ginocchio segnando con un bel diagonale che poi viene annullato. In soli 45’ fa però capire quanto sia mancato a Nesta e quanto farà comodo l’anno prossimo).

GONDO 5,5. Un fallo su Gonzalez gli costa l’ammonizione e quindi anche il derby col Parma. La solita generosità, però non è mai pericoloso in zona gol.

Francesco Pioppi