Baby granata. Under 17: pari al 92’ con la Cremonese

Under 14 protagonista nel week end del settore giovanile della Reggiana. La squadra di Zambelli supera 2-1 in casa il Rimini, sfruttando al meglio un avvio sprint: dopo appena 11’ i granata sono avanti di due reti, entrambi realizzati da Cini Noya, mentre la rete della bandiera romagnola arriva nella ripresa con Aureli. Questo l’11 schierato in campo: Boccedi, Spicciola, Silingardi (10’ st Yara), Casini (24’ st Capperi), Salati, Vicini, Gader, Aba Ze Tene, Propato (24’ st Ferrari), Golfrè (10’ st Fregni), Cini Noya. A disp. Folloni, Rossi, Carnevali, Nervino, Alberti. All. Zambelli.

Under 17. Interrompe la striscia negativa la squadra di Orlandini, che fa 2-2 a Cremona: Penta, al 25’, porta in vantaggio gli ospiti, prima che Marino e Faye la ribaltino con un uno-due a fine primo tempo. La Reggiana, però, non molla e al 92’ strappa il punto: il gol del definitivo pari è di Sula. Questi i granata: Generali, Strozzi, Truglia (25’ st Bertolini), Pasini (25’ st Ognibene), Antuono, Agnesini, Uhunamure, Ruggeri, Bartoli (44’ st Fabbricatore), Penta, Marchesi (13’ st Sula). All. Orlandini. A disp. Pagani, Cardona, Montanari, Tasselli.