Baby. La Primavera a casa della FeralpiSalò

Trasferta lombarda per la Primavera della Reggiana. Dopo la sconfitta in extremis con l’Albinoleffe, dopo una serie positiva che durava da 3 gare, la squadra di mister Costa gioca alle 14,30 a Brescia con la FeralpiSalò.

Alle 17 gara esterna anche per l’Under 13 A, in campo allo stadio "Neri" di Rimini. Domani alle 10 spazio all’Under 14, che ad Anzola fa visita al Bologna, mentre Under 16 e Under 15 affrontano in casa il Torino: la prima gioca alle 14,30 al Bagnoli di Villa Bagno, mentre la seconda alle 13 in via della Canalina. Turno di riposo, infine, per l’Under 17, reduce dal pari con la Cremonese.