Baby Reggiana. Granata senza gloria

Giornata senza gloria per il settore giovanile della Reggiana, che rimedia 5 sconfitte in altrettanti match. Niente da fare per l’Under 17, che cade di misura a Cesena, punita a 15’ dalla fine da una rete di Moretti: la squadra di Orlandini rimane ultima a -3 dallo Spezia e nel prossimo turno sfiderà la Juventus. Questo l’11 che è sceso in campo in Romagna: Cacciamani, Obeng, Carpi, Turchi (41’ st Golovatic), Cardona, Vezzadini, Gilli (41’ st Begolli), Miceli (24’ st Sarr), Boccedi (32’ st Jashari), Zambelli (24’ st Benassi), Sueri (32’ st Biagioli). A disp. Costi, Sighinolfi, Mascolo.

Non va meglio l’Under 16 (nella foto) a Parma, dove perde 1-0 con gol di Caleffi, che permette ai padroni di casa di rimanere in vetta alla graduatoria. Questa la formazione di mister Bertoni: Denti, Magnanini, Tema, Domini (41’ st Bianchi), Genova, Nicolini (33’ st Rozzi), Rinaldi, Calise (41’ st Bonacini), Bagni (33’ st Kapllani), Puccio (24’ st La Manna), Dotti (33’ st Di Lieto). A disp. Davoli, Genitoni, Giusti.

Sconfitta 4-2 l’Under 15, sempre a Parma: sotto di 2 reti, i granata di mister Minozzi accorciano con Cini, poi riescono a trovare la seconda rete con Aba quando i locali sono già fuggiti via. Reggiana: Carrara, Rossi (14’ st Shtrezi), Silingardi, Guerini (14’ st De Simone), Salati, Vicini (14’ st Bertolini), Koguashvili (5’ st Magnanini), Aba, Propato (14’ st Chiacchio), Casini (22’ st Capperi), Cini (5’ st Saporito). A disp. Battistini, Spicciola.

Battuta d’arresto casalinga per l’Under 14: al Modena basta una rete di Salvarani per strappare i 3 punti. I ragazzi schierati da mister Liso: Lumia, Murru, Ianiro (28’ st Bonacini). Vandelli, Zavaroni Martinez, Barillà, Sassatelli (22’ st Attanasio), Montico, D’Angelo, Greco (15’ st Rossi), Secondulfo. A disp. Bocedi, Storchi, Fanelli, Tondo, Zulian, Di Setti. Perdono in casa, sempre con i gialloblù, anche gli Under 13, sconfitti 3-2.