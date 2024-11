Viali furibondo: "Non si può andare in panico"

"Mi fa incazzare, nettamente". Parole esplicite quella di William Viali al termine della partita: "Cambiamo le prestazioni in maniera netta da un momento all’altro. Il risultato non è il problema, contro un avversario di questa qualità ci sta, ma per come era cominciata la partita no. È stata una di quelle in cui abbiamo creato di più, ce l’avevamo in mano, poi abbiamo regalato delle situazioni e cambiato atteggiamento. Ho percepito panico, non può essere. Capita di soffrire ma bisogna ribattere colpo su colpo. Preferivo continuare a giocare e per assurdo prendere gol in contropiede: è quella la mentalità che fa crescere". Viali ha visto una squadra che ha proprio smesso di giocare e non lo accetta: "Quando abbiamo preso il 2-2 è sembrato che ci fossimo tolti un peso, di colpo siamo tornati a giocare e abbiamo creato 4 palle gol. Come se prima avessimo avuto paura di vincere: dobbiamo lavorare molto a livello psicologico, sono errori che si ripetono e anche a Bari ci siamo trovati sotto 0-2 dopo un’ottima gara. Accetto di più la sconfitta col Cosenza, abbiamo fatto un primo tempo orribile ma succede, non c’eravamo. Dopo un primo tempo come quello di oggi invece, uno dei migliori della stagione, bisogna continuare a giocare. La paura di perdere serve a salvarsi, quella di vincere ti fa fare un passo indietro. In Serie B per ogni punto bisogna esultare, ma per una prestazione così era da portare a casa in ogni modo".

A margine della conferenza stampa Viali ha spiegato che i cambi per Gondo e Marras sono stati forzati, a causa del rientro recente del primo e di un piccolo fastidio che si porta dietro da tempo il secondo. Anche il centravanti si è presentato ai microfoni: "C’è rammarico perché eravamo partiti bene, nel secondo tempo loro sono stati più bravi, deve servirci da lezione. Fisicamente devo ancora ritrovare la forma, sono stato fermo parecchio ma cercherò di sfruttare la sosta".

Anche l’allenatore del Catanzaro Fabio Caserta si porta a casa un gran rammarico: "Abbiamo fatto una grandissima partita, dopo gli episodi del primo tempo poteva finire veramente male invece sono felice perché si è vista la squadra che voglio. Dopo una prestazione così hai voglia di portare a casa i tre punti".