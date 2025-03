Baby Reggiana. La Primavera sfida il Sudtirol

La Primavera viaggia alla volta di Bolzano per il quinto risultato utile consecutivo. Alla vittoria col Cittadella sono seguiti 3 pari di fila con squadre di alta classifica e la trasferta delle 14,30 contro il Sudtirol deve permettere agli uomini di Turrini di abbandonare il penultimo posto, dando il via allo sprint salvezza. I padroni di casa, reduci dallo stop in volata col Parma, promettono però battaglia.

Domani alle 15, a Villa Bagno, derby della categoria Under 16, con la Reggiana che ospita il Parma; analogo match, 2 ore più tardi, al "Valli": in città si affrontano le Under 15. Amichevole per l’Under 17: alle 15, al centro sportivo di Ciserano, l’11 di Orlandini fa visita all’Atalanta.

Attività di base. Oggi alle 17 l’Under 13 affronta a Villalunga il Sassuolo, mentre domani alle 13 sarà di scena a Modena con la Monari; l’Under 11 affronta alle 15 al GiocaRE lo Sporting Scandiano, mentre l’U10 affronta alle 17,30 al Cimurri la Tricolore, per poi ospitare domani alle 13,45 sul sintetico di via Agosti la Spal. Fa doppietta anche l’Under 9: oggi alle 15 derby in via Fano col Santos, domani alle 12,15 appuntamento in via Agosti con la già citata Spal.