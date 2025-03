Reggiana: finisce zero a zero col sudtirol. Quinto risultato utile di fila per la Primavera. Ma non riesce a lasciare il penultimo posto SUDTIROL 0 REGGIANA 0 SUDTIROL: Arlach, Borgognoni, Rottensteiner, Vallana, Sabatini, Hofer (1’ st Testa), Bahaj (28’ st Halili), Fois (6’ st Brik), Castellacci,...