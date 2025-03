Carrellata sui tecnici senza panchina. Da Andreazzoli a Dionigi: tanti i mister a spasso. Ma ecco perché cambiare non è facile

Esonerare Viali. Ci può stare. Ma poi? Si trova un allenatore di spessore che accetti di venire a otto giornate dalla fine in un club che, ormai è noto, è in vendita e quindi non ti garantisce un altro anno di contratto?

Difficile. Molto difficile. A meno che non parliamo di tecnici che sono alla disperata ricerca di un rilancio perché fermi da un po’.

Abbiamo provato a dare un’occhiata agli allenatori liberi e, sinceramente, sul mercato c’è molto poco. Anche se gli allenatori a spasso sono davvero decine e decine.

Ecco, comunque, una carrellata di tecnici senza panchina.

In ordine anagrafico: Aurelio Andreazzoli, 71enne ex Empoli. Un tecnico di grande esperienza e personalità, ma anche molto ’costoso’ e il portafoglio della Reggiana, come ben sappiamo, in questo momento è vuoto.

Tra i 60enni ecco Pasquale Marino (64, lo scorso anno parentesi al Bari), Davide Ballardini (61, ultima esperienza al Sassuolo), Beppe Iachini (60, ultima parentesi al Bari) e Massimo Carrera (60, ex Ascoli).

Poi Roberto Venturato (61), ex Spal e una vita al Cittadella, ma è fermo dal 2022.

Tra i cinquantenni: Vincenzo Vivarini (59), di recente al Frosinone e al Catanzaro (nelle ultime ore ci sono addirittura voci sul Modena per lui), ma anche Marco Zaffaroni (56, ex Sudtirol) ed Eugenio Corini (54, ex Cremonese e Palermo).

Ci sono anche Alfredo Aglietti (54, ex Lecco), Giovanni Martusciello (53, ex Salernitana), Andrea Sottil (51, ex Sampdoria) ed Edoardo Gorini (51, ex Cittadella).

Ci sarebbe pure il reggiano Davide Dionigi (51), in passato più volte accostato ai granata, ma è fermo dal 2022 (Cosenza).

Tra i 50enni una suggestione dei tifosi, che lo hanno sempre stimato: Beppe Scienza (58, nella foto), fermo però dal 2021 (Pro Vercelli e prima, tra le altre, il Monopoli), che oggi si sta dedicando al calcio giovanile.

Tra i più giovani (Viali ha compiuto a novembre 50 anni; Nesta arrivò a Reggio a 47) ecco Gabriele Cioffi (49, ex Udinese), Fabio Liverani (48, ex Salernitana), Alberto Aquilani (40, ex Pisa) e, ma qui andiamo sulla fantascienza, Andrea Pirlo, 45 anni, ex Sampdoria.

Da notare: gli allenatori esonerati in B dopo lo scorso 20 dicembre non potranno tornare ad allenare in questa stagione (vedi, per esempio, Max Alvini esonerato il 26 febbraio).

g.m.