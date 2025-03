Le pagelle. Fiamozzi: che partita! . Sosa un disastro

BARDI 7. Para su Oudin al 25’ e si ricordano due uscite alte quasi al limite dell’area: hanno dato sicurezza. All’88’ graffia un tiro angolatissimo di Coda mandandola in corner: super. Nei gol non può nulla.

FIAMOZZI 7. Il 18 gennaio, a Salerno, l’ultima dal 1’. Bella gara: mura al 25’ Venuti in piena area; tanta roba la giocata che porta all’assist per il 2-0 di Gondo. Meritava qualche minuto in più ieri (dal 17’st Sosa 5: marcatura su Oudin, che fa 2-2, da matita blu).

MERONI 6.5. Ci ripetiamo: questo ragazzo ha fatto 30 gare su 30 non saltando un minuto, con affidabilità. Finisce un po’ in apprensione perché acciaccato.

LUCCHESI 6. Rientra dopo tre gare e se la cava bene contro l’attacco mobile della Samp. Conclude anche lui un po’ in affanno, ma come tutti.

LIBUTTI 6.5. Depaoli, anche se non al meglio, è un cliente scomodo in B, così come l’estro di Oudin, ma lui è attento, anche più del solito. Da segnalare al 31’ della ripresa la grande discesa con palla per Portanova che spara alto da pochi passi.

IGNACCHITI 6. Un po’ meglio delle ultime uscite: disciplinato. Si nasconde ancora un po’ in fase di possesso (dal 17’st Kumi 5.5: doveva portare nuove energie per il finale, ma fatica tanto nel tenere la posizione).

REINHART 7. Quant’è cresciuto? In interdizione lo sta facendo gara dopo gara: morde puntualmente le caviglie di Niang, non facendolo giocare. E se ci mettiamo la palla "alla Cigarini" per Vergara (che tirerà defilato) al 1’ della ripresa…

SERSANTI 6. Alti e bassi che non sono da un "mister costanza" come lui. Per esempio: bene la spizzata di testa per Vido al 22’, non bene tre minuti dopo quando va morbido su Oudin e lo lascia calciare. Porta sempre a casa la pagnotta, questo sì.

VERGARA 6.5. Il gol di Portanova è suo: un cioccolatino, il 6° assist. Mezzo in meno per quanto accade al 40’: ruba una palla e può fare tutto, dal segnare al passarla ai compagni solissimi in area. Si fa intercettare, l’occasione era grossa. Finisce, penalizzato, da tornante a tutta fascia.

PORTANOVA 6.5. Al 33’ il gol su gioiello di Vergara: è il 5° stagionale (non segnava dal 26 dicembre). Nel cuore della ripresa spedisce alto l’assist di Libutti da ottima posizione. In mezzo qualche spunto c’è (dal 40’st Girma S.V.).

VIDO 6. Altare è un gigante, ma lui fa un buon lavoro. Troppa fretta attorno al 20’ quando tira due volte dal limite, ma è segno di voglia di incidere. Esce con le mani sul volto per infortunio (muscolare): da valutare (dal 48’pt Gondo 6.5: al posto giusto quando butta in rete, senza badare allo stile, l’assist di Fiamozzi).

Giuseppe Marotta