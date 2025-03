Delusione Viali. "È un risultato che fa male. Ma ho fiducia»

L’occasione persa brucia, la delusione è tangibile. I cambi della ripresa, se vogliamo anche condivisibili nelle intenzioni, deficitari poi alla prova del campo, tengono banco nelle interviste post-gara. "Non credo con le sostituzioni di avere dato un segnale di paura - commenta il tecnico granata -, ho lasciato dentro Vergara e i giocatori offensivi. I cambi li ho fatti dopo il 2-0 di Gondo ma erano già pronti in precedenza perché nei primi venti minuti del secondo tempo avevamo fatto fatica. Chiaro che vige la dura legge dei cambi, se prendi gol sono sbagliati e se segni sono giusti, ci convivo con lucidità e so che fa parte del gioco". Sono davvero tanti i rimpianti ed i punti persi in rimonta in questa stagione...

"Assolutamente, dobbiamo migliorare questa situazione. Le altre squadre fanno molto meno di noi per vincere una partita. Per come si era messa questa è un’occasione persa. Il risultato è una delusione enorme. Però, dopo la partita di Cosenza e la settimana con l’aria pesante, se guardo alla prestazione, sono contento dei ragazzi, hanno avuto un impatto corretto ed il primo tempo è stato fatto quasi perfettamente. Non so se è salita l’ansia da risultato, perché la cosa curiosa è che abbiamo abbassato il baricentro fino al 2-2 e poi siamo tornati sulla trequarti della Sampdoria e avuto tre occasioni, penso soprattutto a quella di Portanova. Quando sei in doppio vantaggio è il gol del 2-1 che ti stronca sotto l’aspetto psicologico. A quel punto o resisti o ritorni avanti e cerchi di fare il terzo".

Le condizioni di Vido dopo l’infortunio? "E’ un problema muscolare, non voglio azzardare l’entità ma siamo preoccupati perché se fosse una lesione lo perderemmo per settimane. La sua uscita ha condizionato i cambi, speravo potesse restare in campo i tre minuti prima del riposo, così avrei risparmiato uno slot. L’inserimento di Girma è stato tardivo perché avevo Meroni con un problema, altrimenti mi sarebbe piaciuto metterlo prima. Il rosso a Marras in panchina? Non ho visto cosa è successo". Arriva la sosta di campionato, prima del Sassuolo... "La squadra ha fatto una partita vera. Devo scindere la prestazione dal risultato. Andiamo a casa con l’amaro in bocca però dobbiamo pensare che dopo Cosenza i ragazzi affrontavano una specie di esame. Hanno reagito bene, si sono fatti trovare pronti. Dobbiamo migliorare negli episodi in area. Penso a quanto facciamo per arrivare a fare gol, quanto basta poco per subirli. Oggi (ieri, ndr) li abbiamo presi parecchio brutti, eravamo posizionati ed in densità. Ho grande fiducia nella squadra. I prossimi impegni? Io la penso come a Catanzaro, ormai contano solo i risultati, indipendentemente dall’avversario e anche contro la Sampdoria avremmo dovuto fare tre punti".