Granata, riscattate il flop di Cosenza. Ma la Sampdoria è squadra ostica

In queste ore le attenzioni del mondo granata sono andate sulla questione della (per ora) mancata inversione delle curve per Sassuolo-Reggiana del 29 marzo, ma mister William Viali e i suoi ragazzi in testa hanno un solo focus: fare bene con la Sampdoria per andare più sereni alla sosta.

Sì, perché ci sono tanti motivi per definire delicata la sfida di oggi (ore 15); entrambe le squadre hanno 31 punti, con i blucerchiati che sono dentro i playout e la Reggiana ne è fuori ancora per un soffio, ma con l’andazzo delle ultime gare sprofondare dove il fuoco brucia di più potrebbe diventare realtà.

Nelle ultime nove i granata hanno vinto solo una partita, il 26 gennaio col 2-1 sul Palermo: da lì sei gare di fila senza vittorie, con tre pari e tre sconfitte, tra cui l’ultima pessima di Cosenza. Urge tutt’altra Reggiana per concretizzare una salvezza vitale, quando mancano nove gare al gong finale, ma non serve ricordare il calendario: bisogna dare risposte oggi.

I doriani sono guidati da Leonardo Semplici, terzo mister stagionale dopo Andrea Pirlo e Andrea Sottil. Nel mercato hanno cambiato molto, ma nelle ultime 19 hanno vinto soltanto due partite, e il successo manca da quattro turni. Il rendimento esterno è particolare: peggior difesa insieme al Mantova con 27 gol subiti, ma terzo attacco, dopo Cremonese e Sassuolo, con 21 gol fatti.

Tornando alla ‘Regia’, il momento non è da sottovalutare: ieri mattina gli ultrà delle Teste Quadre hanno avuto un confronto con la squadra, e mister Viali lo ha definito "molto positivo" (ne parliamo in cronaca).

Non importa come, la prestazione ora passa in secondo piano: è tornato il momento di fare punti, e magari di tornare a vincere memori del sogno d’estate dell’andata con Vergara che firmò l’1-0 a Marassi. A proposito del talentino: tornerà titolare, al fianco di Portanova, alle spalle di Vido (favorito su Gondo).

Il resto del 4-3-2-1 vede Bardi tra i pali, e in difesa il ritorno di Lucchesi al fianco di "ironman" Meroni. Sampirisi squalificato: probabile un rispolvero di Fiamozzi, con Libutti a sinistra (in alternativa "Libu" a destra e Sosa a sinistra). A centrocampo pronti Ignacchiti, Reinhart e Sersanti, e poi l’attacco citato prima. Una lieta notizia è il ritorno tra i convocati di capitan Rozzio.

Occhio ai diffidati: Bardi, Meroni, Libutti, Sersanti, Portanova, Maggio e Vido.

E la Samp? Gioca col 3-4-2-1, con Cragno in porta, in difesa Curto, Altare e Veroli. A destra Depaoli, a sinistra Venuti. In mezzo al campo Meulensteen e Ricci (squalificato Akinsanmiro), mentre a sostegno di bomber Coda ci saranno l’ex Milan Niang e Oudin. Capitolo tifosi: a causa delle varie restrizioni le Teste Quadre lasceranno la parte inferiore della curva vuota per i primi 15’, mentre il cuore pulsante della Sud doriana sarà assente.

Dato prevendita Reggiana-Sampdoria: al momento sono 2600 i biglietti venduti, di cui 1034 per il settore ospiti (dato finale Tribuna Nord).