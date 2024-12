Baby Reggiana. La Pro Vercelli sembra la Juventus: la Primavera ne prende 5

REGGIANA2PRO VERCELLI5

REGGIANA: Aibangbee, Zingone, Maggiore, Shaibu (1’ st Pigati), Paterlini, Alfani, Penta, Majdenic (1’ st Biolchi), D’Angelo (14’ st Kljajic), Tessitori (39’ st Ferretti), Camara (27’ st Sula). A disp. De Falco, Silipo, Agnesini, Meringolo, Fontanini, Legati. All. Centurioni.

PRO VERCELLI: Ghisleri, Ricotti, Tarantola, Crepaldi (27’ st Iuliano), Malaj (41’ st Pregnolato,), Caselli, Cirillo (27’ st Bordoni), Barruano, Fofana, Ierino (15’ st Iaria), Sow (27’ st Corradino). A disp. Rossetti, Rosi, Coda, Naccarato, Armocida, Caporale. All. Franca.

Arbitro: Scarano di Seregno.

Reti: 7’ Fofana (P), 12’ Sow (P), 29’ Fofana (P), 35’ rig. Camara (R), 46’ Cirillo (P); 20’ st Fofana (P), 38’ st Tessitori (R).

Note: ammoniti Tessitori, Maggiore e Crepaldi.

Pesante sconfitta casalinga per la Primavera della Reggiana (14), travolta a Montecchio dalla Pro Vercelli (15). Fofana, centravanti dei piemontesi, è un rebus irrisolto per la difesa granata e guida i suoi con una splendida tripletta: dopo 12’ gli ospiti sono già avanti di 2 reti e, dopo il provvisorio 1-3 di Camara, vanno al riposo col poker nel recupero siglato con un tiro al volo di Cirillo, per poi gestire nella ripresa. La squadra di Centurioni, ora quintultima, tornerà in campo l’11 gennaio a Vicenza.