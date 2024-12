Canarini coop del gol, ma in trasferta faticano

Palumbo contro tutti: il calcio è uno sport di squadra e mai come nel derby del Secchia ci sarà bisogno di ogni pedina, ma se la Reggiana arginerà il mancino di Palumbo, di certo avrà più speranze di vittoria. Lo dicono le statistiche: il centrocampista è il miglior marcatore del Modena con 4 reti e il miglior assistman con ben 8 passaggi vincenti. Da un mancino all’altro: Vergara è il top granata con 3 reti (insieme a Vido e Portanova) e 3 assist. Palumbo è anche l’inamovibile tra i canarini con 1384’ giocati, ma è inarrivabile Meroni che non è mai mancato neppure un secondo: 16 partite per 1440’. Solo lui, Carissoni (Cittadella) e Imperiale (Carrarese) tra i non portieri vantano questo primato in B. Il Modena è cooperativa del gol: 15 giocatori a segno, prima in B. La ‘Regia’ è ferma a 9, ma ha un rendimento più equilibrato: 18 punti totali, equamente divisi tra casa e trasferta. I 17 del Modena, invece, sono maturati maggiormente in casa (12): male fuori, solo 5. E il pubblico? Sui social cifre simili, allo stadio la spunta la Reggiana con 300 tifosi in più di media, e il Modena al Braglia non ha ancora sfondato il muro degli 11mila (la Regia sì, col Sassuolo). Ingaggi: i canarini spendono quasi 4 milioni in più.

Giuseppe Marotta