Chi è. Ha giocato 390 gare nel Milan

Alberico Evani, per tutti ’Chicco’, nasce a Massa il 1° gennaio del 1963. Ex centrocampista mancino, ha giocato con Reggiana e Carrarese nella stessa stagione, l’ultima della sua carriera: quella del 1997-98, i granata finirono all’11° posto in B in un’annata iniziata con mister Francesco Oddo e conclusa con Franco Varrella. Evani mise insieme 11 presenze, e a gennaio si trasferì alla Carrarese in C1 (12 presenze e 1 gol). Prima, un cammino fatto da tanti successi col Milan, maglia che ha vestito dal 1980 al 1993 per 390 volte (19 gol e 75 assist), vincendo due Champions, due Supercoppe Europee, due Coppe Internazionali, tre scudetti, due Supercoppe Italiane, una Mitropa e anche due campionati di Serie B. Nel palmarès anche la storica Coppa Italia con la Samp del ’94 (a Genova, dal ’93 al ’97, totalizzò 119 presenze con 3 gol). Per lui anche un 2° posto ai Mondiali del 1994: vinse il Brasile dopo il celebre errore di Baggio dal dischetto, ed Evani in quella lotteria segnò il terzo penalty (in totale con la Nazionale 15 gettoni). Dopo il ritiro, il percorso da allenatore: gli inizi nelle giovanili del Milan, poi una parentesi in Lega Pro col San Marino, e dal 2010 fino al 2017 un proficuo percorso con le nazionali giovanili (Under 18, 19, 20 e 21). Nel 2017 diventa assistente di Giampiero Ventura in Nazionale e nel 2018, con l’arrivo di Roberto Mancini, è il vice allenatore (fino al 2023). Indimenticabile il trionfo nel 2021 nell’Europeo.