Claudio Coldebella lascia la Pallacanestro Reggiana per il Maccabi Tel Aviv

L’avventura di Claudio Coldebella con la Pallacanestro Reggiana è ai titoli di coda. Il general manager ha infatti deciso di accettare la proposta del Maccabi Tel Aviv che già da mesi gli faceva una corte serrata. Le prime voci erano iniziate a circolare a metà febbraio, subito dopo le Final Eight di Coppa Italia, ma il dirigente le aveva prima smentite e poi accantonate, probabilmente per cercare di non condizionare in nessun modo le vicende della squadra e tenersi aperte più porte. Adesso però c’è la firma, con Coldebella che proprio in queste ore ha fatto un blitz in Israele (dov’è stato paparazzato anche all’aeroporto di Tel Aviv da alcuni ‘insider’ locali) per avere il primo contatto diretto con il club che – lo ricordiamo – è uno dei più gloriosi al mondo e gioca l’Eurolega. Il manager ha ancora un anno di contratto con i colori biancorossi, ma come avviene (quasi) sempre in queste situazioni è assolutamente controproducente trattenere qualcuno che ha legittime ambizioni di crescita e ambizione personale. Al suo posto – come anticipato dal nostro giornale lo scorso 21 febbraio – arriverà Nicola Alberani, un altro dirigente di altissimo profilo reduce da un’ottima esperienza allo Strasburgo e artefice sia della Virtus Roma che arrivò fino alle finali scudetto (2013) e che della Sidigas Avellino che per diversi anni fu competitiva ai massimi livelli. Nel club della presidente Veronica Bartoli sarà un’estate di rivoluzione completa anche perché l’attuale direttore sportivo Filippo Barozzi a fine stagione passerà al Modena Calcio, seguendo quella che è sempre stata la sua vocazione più forte per lui che ha fatto tutta la trafila del settore giovanile nel Sassuolo Calcio. Barozzi affiancherà un altro reggiano doc come Andrea Catellani (attuale direttore sportivo dei ‘canarini’), ma si occuperà in particolar modo dello sviluppo del nuovo centro sportivo (per il quale la famiglia Rivetti ha investito tante risorse) e di tutta l’area amministrativa e gestionale, con un filo diretto con la proprietà. Con la valigia in mano c’è anche l’attuale responsabile dello scouting Michele Talamazzi che ha ottime chance di andare a Tortona dove seguirebbe quel Gianmaria Vacirca (in uscita da Milano, dove dovrebbe andare Baiesi) che per primo gli ha dato una chance come ‘talent’ ai tempi della Vanoli Cremona. Adesso l’unico quesito da risolvere riguarda coach Dimitris Priftis: resterà a Reggio, dove ha un altro anno di contratto, oppure sarà lui il prescelto da Coldebella anche nella sua prossima avventura?