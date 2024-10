Clean sheet: solo la Juve ha fatto meglio

Si è soliti dire che per vincere lo scudetto bisogna avere la miglior difesa d’Italia e spesso, effettivamente, è davvero così.

La Reggiana non ha ovviamente queste ambizioni, ma non può passare inosservato come la fase difensiva dei granata – aiutata da un ‘fuoriclasse’ come Bardi – sia diventata di alto, anzi di altissimo, livello. A testimoniarlo ci sono alcune statistiche che fotografano in maniera evidente questa considerazione.

La squadra di mister Viali è infatti quella che ha ottenuto più ‘clean sheet’ (ben 5) di tutta la Serie B e se il raffronto si estende anche alla Serie A, si scopre come solo la Juventus (a quota 7) ne abbia ottenuti di più; solo il Napoli di Conte infatti ‘pareggia’ il numero dei granata (anche se in cadetteria si è giocata una giornata in più: 9 gare contro 8). Mettendo poi da parte il discorso ‘porta inviolata’ e analizzando solo quello relativo al totale dei gol subiti, si scopre come la Reggiana abbia la seconda miglior difesa del proprio campionato (8 reti incassate), dietro solo allo Spezia (7), mentre in Serie A solamente la Juventus (1), l’Empoli e il Napoli (5) hanno fatto meglio (ma sempre con una partita in meno). Meroni e compagni hanno quindi trovato un equilibrio importante in fase difensiva (un solo gol preso nelle ultime quattro con Salernitana, Carrarese, Spezia e Frosinone) e domenica si sono anche tolti dalle spalle lo scimmione dell’astinenza realizzativa. Il diagonale vincente, scoccato da Vido al 14’, ha infatti mosso il tabellino dei marcatori granata dopo 343 minuti. L’ultimo centro risaliva al 16 settembre, quando Portanova segnò la rete del momentaneo pareggio contro il Sudtirol (al 31’ del primo tempo). Era inoltre più di un anno che un giocatore della Reggiana non siglava una doppietta e l’ultimo a riuscirci – prima di Vido – era stato Gondo che il 23 settembre del 2023 contro lo Spezia (sul neutro di Cesena) griffò in grande stile il primo successo in Serie B della truppa di Nesta. Un anno fa esatto (22 ottobre 2023) i granata ottenevano invece il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico, superando per 1 a 0 il Venezia (rete di Gondo) e in totale diventeranno soltanto tre (gli altri due ottenuti con Catanzaro e Modena). Oggi invece la Reggiana è già a quota due (Brescia e Frosinone) e l’impressione è che il ‘Città del Tricolore’ possa finalmente ritornare ad essere un fortino difficile da espugnare.

Francesco Pioppi