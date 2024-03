Colpo Reggiana a Catanzaro: ora Nesta sogna i playoff

Reggio Emilia, 9 marzo 2024 – Altro colpaccio al Sud: la Reggiana sbanca il “Ceravolo” di Catanzaro e mette a segno una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Nelle ultime nove era arrivato un solo successo, come detto sempre al Sud: 42 giorni fa, infatti, il 2-0 di Bari. Tre punti d’oro, ottenuti con una grande prova difensiva: non è stato concesso quasi nulla al quarto miglior attacco della Serie B, se non due tiri nel recupero finale (attento il secondo portiere Satalino).

Decide tutto un autogol di Fulignati, sfortunato al 12’: protagonista Girma con un gran tiro dopo assist di Bianco. Palo pieno, schiena del portiere giallorosso, e gol.

I punti sui playout sono sei (+6 sullo Spezia), e possono diventare cinque nel caso domani l’Ascoli salga a 31 battendo la Sampdoria a “Marassi”. I playoff, invece, sono ad un solo punto (‘Regia’ a 36 come il Modena, a 37 ci sono Cittadella e Pisa).

Una liberazione dopo i tanti pareggi: sabato a Reggio, però, arriverà lo Spezia (ore 16.15), e sarà vietato abbassare la guardia.

Il tabellino

CATANZARO-REGGIANA 0-1

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli (33’st Oliveri); D’Andrea (22’st Brignola), Petriccione (33’st Sounas), Pompetti, Vandeputte; Iemmello (39’st Donnarumma), Ambrosino (1’st Biasci). A disp.: Sala, Antonini, Verna, Stoppa, Pontisso, Kranjc, Miranda. All.: Vivarini REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Szyminski, Rozzio, Marcandalli (41’st Libutti); Fiamozzi, Kabashi, Girma, Pieragnolo (49’st Pajac); Portanova (24’st Melegoni), Girma (24’st Varela); Gondo (24’st Pettinari). A disp.: Sposito, Motta, Cigarini, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Antiste. All.: Nesta Arbitro: Bonacina di Bergamo (Mondin di Treviso e Niedda di Ozieri; IV ufficiale Renzi di Pesaro; Var Meraviglia di Pistoia, Avar Paganessi di Bergamo Rete: Fulignati (C) aut. al 12’pt. Note: presenti nel settore ospiti 239 tifosi reggiani. Ammoniti Veroli, Bianco e Brighenti. Angoli: 7-2. Recuperi: 2’ e 5’.