Con 15 pari siamo primi in Europa. Come noi solo Udinese e Cerignola. Ma il record è del Perugia con 26

"Pareggiare è sempre meglio che perdere", oppure "Meglio vincerne due e perderne due che pareggiarne quattro". Sono alcune delle frasi diventate un ritornello quest’anno quando si parla di Reggiana. Sembra un infinito déja-vu. Sui social c’è chi ha nominato quella di Nesta la "Pareggiana" perchè nessuno ha tanti segni ’x’ in Serie B quanto la Reggiana: 15 volte.

La ‘Regia’ dopo 28 turni ha 33 punti (nel 2020-21 con Alvini furono 34 a fine stagione, con la retrocessione), frutto di ben 15 pari, 7 sconfitte e 6 vittorie.

In Italia, dalla Serie A alla D, su ben 267 squadre (100 professionistiche e 167 di D), solo Udinese e Audace Cerignola (Serie C e girone C) hanno tanti pareggi quanto i granata. In D spiccano Chieri (A) e Fossombrone (F) che si fermano a 13.

I 15 in 28 turni sono un record anche considerando i principali campionati europei (Inghilterra, Germania, Spagna e Francia) e relative prime due divisioni. In Premier League c’è il Brighton di De Zerbi con 9. I tornei presi in esame hanno completato dalle 24 alle 29 giornate, ma fa eccezione la Championship con ben 35 turni giocati: nonostante le 7 gare in più della Reggiana, l’Huddersfield si ferma a 14 pari. In Bundesliga comandano Eintracht Francoforte, Bochum e Mainz con 10, e in Bundesliga 2 St.Pauli e Osnabruck con 9 (curiosamente sono la capolista e il fanalino di coda). Poi la Spagna: in Liga guida il Cadice con 13, mentre in Segunda Division Levante e Huesca si fermano a 12. Infine la Francia, con i 9 pareggi in Ligue 1 di Marsiglia, Le Havre e Montpellier e gli 11 in Ligue 2 di Amiens e Quevilly-Rouen.

Guardando alla storia italiana, il record di pareggi in Serie B a 20 squadre è del Perugia, con 26 nel 1984-85 (non c’erano ancora i 3 punti per la vittoria), numero non raggiungibile dalla Reggiana perché mancano 10 gare alla fine. La storia degli ultimi 20 tornei di B dice che il record è del Napoli con 26 pari nel 2003-04, ma c’erano 24 squadre. Più sensato fare paralleli con gli ultimi 4 campionati che sono stati a 20. Nel 2019-20 Chievo e Venezia hanno chiuso con 14 pari. Nel 2020-21, il Cosenza con 17. Nel 21-22 Perugia e Parma con 16 e l’anno scorso il Como con 17. Essere primatisti nei pari non è sinonimo matematico di fallimento né di successo: nel 2021 il Cosenza con 17 finì in C (poi arrivò il ripescaggio); la seconda con più pari fu l’Empoli (16) che vinse il torneo.