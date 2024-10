Dall’America al ’Giglio’ per tifare granata. Robert e Colette ’pazzi’ della Reggiana

Visi così simpatici, sempre sorridenti, non potevano che tifare Reggiana. Anzi, no. Il verbo tifare è poco. Perché questi due giovanotti di 70 e 72 anni si sono letteralmente innamorati della squadra della nostra città.

Basta vedere la foto qui a fianco: Robert Mac Garrigle, classe 1954 e sua moglie di due anni più grande, Colette Rae, americanissimi, sono granata dalla testa ai piedi. E nel cuore. Addirittura Robert si è fatto realizzare un anello con la scritta ’Teste Quadre’.

Ed è un amore nato davvero per caso, nel 2010. Robert e Colette erano in vacanza in Italia e stavano viaggiando in autostrada quando, per un bisogno urgente (sì, proprio quello) la loro auto ha preso l’uscita del casello di Reggio per la sosta forzata. Sarà stato il ponte di Calatrava, la gentilezza di un paio di persone incontrate per chiedere informazioni, che i due splendidi americani si sono avventurati nel nostro centro storico, fino ad arrivare al cuore: piazza del Monte, Prampolini, della Vittoria: Colette e Robert rimangono impressionati dalla bellezza e dal clima che quel giorno (era il Primo Maggio) si respirava a Reggio. Sono poi bastati due passi in piazza Fontanesi e... sono finiti in ’trappola’: albergo prenotato due notti e via a consumare le scarpe per scoprire altri angoli del nostro centro storico. Finita la mini-vacanza reggiana, marito e moglie sono ripartiti per altre mete italiane e poi via, in volo verso casa, che si trova nello stato di Washington.

Ma il cuore ha continuato a battere per Reggio e da allora ogni anno, sempre per periodi più lunghi, Robert e Colette sono tornati nella nostra città, dove si sono fatti una marea di amici. Del resto la loro simpatia è coinvolgente, come i loro racconti, zeppi di aneddoti: del resto hanno vissuto una vita intensa: lei ha lavorato per anni come hostess della Delta Airlines e lui nel cinema, dove si occupava di effetti speciali.

Insomma, davvero una bella coppia: ancora innamoratissimi l’uno dell’altra, "tanto da sembrare due fidanzatini", sottolinea un caro amico.

Ora hanno preso in affitto (mica temporaneo, sia chiaro) una casa in via Campo Marzio e si godono amici e... Reggiana. Anche domenica erano allo stadio: dal settore distinti hanno gioito per la vittoria sul Frosinone.

Un’ultima cosa, per non rovinare tutta la poesia: sanno ovviamente chi è Mike Piazza, ma non lo conoscono.

