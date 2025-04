Davide Dionigi: "Inizia il nostro mini-campionato, ora squadre alla nostra portata"

È la giornata più nera per i colori granata. La classifica mai così complicata, gli infortuni, le prossime squalifiche, i cori ostili dei tifosi. Davide Dionigi prova comunque a infondere speranza a un ambiente precipitato nel pessimismo. "Inizia adesso il nostro mini-campionato – dice il tecnico reggiano - ora arrivano squadre alla nostra portata. Ci abbiamo provato ma in questo momento Pisa e Cremonese per noi sono troppo. Un punto tra le due partite lo avremmo anche meritato, non sarebbe stato molto ma avrebbe dato tanto morale. Sono comunque servite parecchio a me per capire il reale stato della squadra".

Il raddoppio poco prima dell’intervallo ha chiuso in anticipo il match... "E’ una partita stranissima da commentare. Eravamo partiti bene, avremmo dovuto andare in vantaggio noi e invece alla loro prima vera occasione siamo andati sotto. Poi abbiamo quasi giocato alla pari e continuato ad affrontarli compatti, ribattendo colpo su colpo. Il secondo gol, anche per la sua dinamica, ci ha davvero ammazzato. Nella ripresa potevamo prendere il terzo, ma abbiamo anche creato le occasioni di Marras e Maggio. A tratti siamo stati meno solidi rispetto alla Cremonese, ma devo dire che il Pisa mi ha impressionato".

I giocatori le sembrano in grado di affrontare il finale di stagione? "L’applicazione in allenamento non manca. Dobbiamo essere più convinti. Io sono fiducioso. I giocatori ovviamente sono dispiaciuti, ma ci crediamo, pensiamo a lavorare. I fischi? Sono stati giusti e li accettiamo, così come contro la Cremonese avevamo ricevuto gli applausi".

La squadra ha palesato le solite difficoltà nel reagire allo svantaggio. "Mi preoccupa che nei momenti di difficoltà non abbiamo la giusta reazione e la paura ha la meglio. Dobbiamo capire che è fondamentale rimanere in partita, altrimenti risollevarsi diventa impossibile. Oggi (ieri, ndr) chiudere con una sola rete al passivo il primo tempo avrebbe fatto molta differenza. Con Pisa e Cremonese abbiamo costruito 6-7 palle gol, realizzandone solo uno su autorete. Gli altri invece ci riescono con troppa facilità. Sta a me togliere queste amnesie. Mi tengo la prima mezz’ora, quando ho visto una squadra tosta".

Il secondo tempo? "Da un lato c’è stata la maturità di evitare una situazione simile al ko con il Sassuolo, però non abbiamo avuto la veemenza giusta. I ragazzi ovviamente erano abbattutti ma dobbiamo responsabilizzarci anche rispetto alle giuste critiche e ripartire. Guardare ora la classifica non ha senso, in pochi punti siamo in diverse squadre".

Bardi e Girma squalificati, Portanova e Meroni in dubbio per Brescia. "Piove sul bagnato. Siamo in un momento che tra squalifiche e infortuni mancheranno in tanti. La situazione dei diffidati la conoscevo, ma chi c’è, c’è".