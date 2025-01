De Luca torna di ’moda’. Il bomber è sempre piaciuto e a Cremona gioca poco

Si inseguono le voci di mercato, nel bel mezzo della finestra invernale (lo ricordiamo, si chiuderà il 2 febbraio): tra i nomi che circolano in orbita Reggiana c’è anche una vecchia "conoscenza", ovvero Manuel De Luca, sul taccuino granata anche l’anno scorso. Ha 26 anni ed è in forza alla Cremonese: punta forte fisicamente (alto 192 centimetri), in estate è arrivato a titolo definitivo dalla Sampdoria, firmando fino al 2028. In questa prima metà di stagione il ragazzo ha toccato il campo praticamente sempre (18 volte), per un minutaggio, però, di soli 717’, una media di meno di 40’ a partita (ha segnato un solo gol, contro il Sudtirol). È, di fatto, la riserva di Bonazzoli.

In ogni caso, la Reggiana inserirebbe una punta solo nel caso ne cedesse almeno una. La rosa ampia da sfoltire, infatti, è un diktat chiaro, e alla fine di questo mercato la Reggiana inserirà meno giocatori di quanti ne cederà (sempre che ci riesca). Non solo questa difficoltà per arrivare a De Luca, ma anche quelle oggettive: il giocatore ha infatti altre richieste. Rimanendo nel reparto, resta vivo il nome di Antonio Raimondo del Venezia (classe 2004 di proprietà del Bologna), anche lui pieno di richieste dalla Serie B. Alla voce uscite, il Pisa, come già riportato ieri, vorrebbe Sersanti, ma dovrebbe trovare un accordo con la Juventus, con la Reggiana e col giocatore, pedina fondamentale di Viali che non si muoverà da Reggio. A proposito di Pisa, alla Reggiana piace sempre Francesco Coppola, difensore centrale del 2005 di proprietà dei nerazzurri ma in prestito in C alla Vis Pesaro. Trattativa non semplice, ma di certo un difensore arriverà: Michele Camporese, esperto classe 1992, è ai margini del Cosenza, e proprio in Calabria ha lavorato con Viali. Non è da escludere anche il ritorno di Przemyslaw Szyminski, difensore classe 1994 che è al Frosinone ma non ha mai giocato, e lo scorso anno ha indossato per 21 volte la maglia della Reggiana.

Intanto Meroni e compagni oggi riposeranno, e torneranno al lavoro domani pomeriggio. Poi doppia seduta mercoledì, allenamento pomeridiano giovedì, e allenamenti mattutini (e a porte chiuse) venerdì e sabato. Domenica a Reggio arriverà il Bari alle ore 15: al momento venduti 674 biglietti, di cui 516 nel settore ospiti dei tifosi pugliesi.