Derby dell’Enza: Parma supera Reggiana 2-0 con gol di Nwajei e autogol di Alfani

REGGIANA 0 PARMA 2

REGGIANA: De Falco, Zingone, Maggiore, Pigati, Alfani, Paterlini, Penta (37’ st Campaniello), Legati (30’ st Sula), D’Angelo (30’ st Natale), Tessitori (19’ st Biolchi), Camara (37’ st Fontanini). A disp. Aibangbee, Silipo, Meringolo, Agnesini, Ferretti, Majdenic, Campaniello, Benedetti. All. Centurioni.

PARMA: Astaldi, Cozzolini (37’ st Fatu), Castaldo (1’ st D’Intino), Trabucchi, Terranova (19’ st Mengoni), Conde, Nwajei, Konate, Sartori, Vranici (1’ st Plicco), Cardinali (37’ st Gemello). A disp. Moretta, Mena, Marchesini, Coulibaly, Nardozi, Elia, Brekalo. All. Corrent.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 11’ Nwajei; 8’ st aut. Alfani.

Note: espulso al 47’ st Natale (R) per fallo di reazione. Ammoniti Tessitori, Biolchi, Zingone (R), Castaldo e Vranici (P).

Niente da fare per la Primavera della Reggiana (14) nel derby dell’Enza. Il Parma (25) sbanca con un gol per tempo Montecchio e rimane in solitaria al comando del girone, mentre i granata non riescono a proseguire nella striscia positiva dopo la vittoria col Modena ed il pari esterno di Brescia.

I ducali vanno avanti in apertura: è l’11’ quando Cardinali si fa tutta la fascia e mette in mezzo, sul secondo palo arriva Nwajei che batte De Falco da sottomisura. In apertura di ripresa gli ospiti, che dopo il vantaggio non erano praticamente più riusciti a far breccia nella difesa avversaria, piazzano il colpo del kappao con cross del solito Cardinali dall’out mancino e sfortunata deviazione nella propria porta di Alfani. Nel recupero la Reggiana rimane in 10 per l’espulsione di Natale che, dopo un fallo non sanzionato, spintona un avversario e termina anzitempo sotto la doccia.