Derby dell’Enza: Reggiana sfida Parma in un momento positivo

Derby dell’Enza per la Primavera. Alle 14,30, a Montecchio, la formazione di mister Centurioni prova a fare lo sgambetto al Parma, battistrada del girone: il momento della Reggiana è positivo, col pari in extremis col Brescia che ha dato seguito alla bella vittoria col Modena. Non sarà facile bucare la difesa ducale, che in 10 giornate ha subito solo 4 reti.

Il pomeriggio poi si chiude con due amichevoli: alle 15 l’Under 13 gioca in terra mantovana con la Poggese, mentre alle 16,30 l’Under 14 fa visita alla FeralpiSalò.

Nella giornata domenicale si comincia alle 12,30 con l’Under 15, ospite della Carrarese; alle 15 duplice sfida ai toscani anche per Under 17 e Under 16.

Attività di base. Due gare nel pomeriggio odierno: l’Under 11 affronta alle 15 al Giocare di via Aristotele la Vianese, mentre alle 17,45 l’Under 10 fa visita in via Fano al Santos. Domani alle 9,30 Under 9 a un triangolare a Maranello, mentre l’Under 10 bissa alle 10 col Trofeo di Natale a Poggio Rusco.