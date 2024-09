È fatta: Fontanarosa nuovo difensore granata

Dalla panchina di San Siro a quella del ‘Giglio’ nel giro di tre giorni. È questa la possibile parabola di Alessandro Fontanarosa, il difensore di proprietà dell’Inter che da oggi vestirà la maglia della Reggiana e domani sera potrebbe assaggiare per la prima volta l’atmosfera che si respira in casa granata.

Aria di festa, ovviamente, dopo la bellissima prova fornita contro la Sampdoria a ‘Marassi’ che ha vidimato la prima vittoria di questo campionato, ma che non dovrà distogliere attenzione da quelle che restano le lacune di questa rosa. Dato per fatto l’arrivo in prestito secco del mancino classe 2003 di proprietà dei campioni d’Italia, Pizzimenti dovrà infatti lavorare per assicurare a mister Viali (almeno…) un altro elemento per la difesa. Fontanarosa può infatti giocare come difensore centrale, ma il tecnico granata al Cosenza lo ha quasi sempre utilizzato come terzino sinistro ‘bloccato’ ed è assai probabile che farà lo stesso anche qui a Reggio. Esattamente il compito che si chiede attualmente a Libutti, dirottato a sinistra proprio per tamponare ‘l’emergenza’. Serve quindi un altro ‘stopper’ che possa dare una mano a Rozzio e Meroni. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Alessandro Pio Riccio, elemento di proprietà della Juventus, ma che l’anno scorso ha già fatto una buona esperienza al Modena (25 presenze per lui) guadagnandosi estimatori tra cui proprio la Samp di Pirlo. In questo caso il club lavora per assicurarselo a titolo definitivo, con una percentuale sulla futura rivendita che andrà eventualmente nelle tasche dei bianconeri. Un’operazione molto simile a quella effettuata a inizio mercato con il ‘portierino’ Edoardo Motta, anche lui scuola Juve, che è stato riscattato a titolo definitivo (contratto biennale più opzione per altre due stagioni a favore della Reggiana). Messe a posto queste fondamentali tessere del mosaico, si entrerà poi nel vivo per gli uomini d’attacco. Non è un mistero che gran parte delle risorse verranno impiegate per accontentare Viali che già al momento del suo arrivo aveva chiesto Marras. Oltre a lui però serve come l’aria almeno un attaccante ‘puro’ che possa alternarsi a Gondo e supportare Vido che – a suon di prestazioni – si sta guadagnando giustamente spazio nelle nuove rotazioni di Viali. Sabato ha servito l’assist a Vergara e adesso è pronto a tornare al gol a un anno esatto di distanza dal brutto infortunio al ginocchio.

Intanto è stato tesserato lo svincolato Noa Kljajic, classe 2006, attaccante croato che farà parte della Primavera.