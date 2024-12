Entusiasmo Reggiana. "Quando lottiamo così i risultati sono questi!. Grazie a tutti i tifosi»

Le emozioni granata corrono sui social. All’indomani dell’entusiasmante vittoria ottenuta a Cremona non si sono fatte attendere le reazioni dei protagonisti, affidate ai profili personali, soprattutto attraverso Instagram. "Quando lottiamo così - ha scritto Vido - i risultati sono questi! Grazie a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci".

"Un lampo per accendere la partita: quello che ci serviva per ripartire" ha scritto Antonio Vergara, autore della rete (la terza stagionale a cui vanno aggiunti altrettanti assist) che ha sbloccato il risultato e che è stata propiziata da Manolo Portanova. L’ex Genoa ha commentato il post dell’amico partenopeo ‘passando all’incasso’ e scrivendo in modo ironico: "Prego eh…". Lo stesso Portanova ha poi a sua volta pubblicato una foto della sua esultanza sulle note del brano ‘Ferite’ di Capo Plaza con la strofa: "Sono tutti in prima fila e aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira: avevo poche alternative, stare in strada fare questo. Qua giudicano e che sanno? Di umiltà, tu, fatti un bagno".

Il segnale più bello arriva da Cedric Gondo, perché l’attaccante – pur non avendo giocato domenica – ha partecipato alla festa e ha postato una bella foto assieme a Vido e poi un’altra di un abbraccio collettivo che comprende anche Meroni. Significa che anche chi non riesce ad essere protagonista si sente (giustamente…) parte integrante del gruppo, partecipe dei successi e mette gi interessi della squadra al primo posto. Non a caso la frase che ci ha colpito di più della conferenza stampa di Viali è stata: "Tra di noi adesso sta nascendo qualcosa di vero", un’affermazione che conferma come, dopo i primi mesi un po’ travagliati, ora anche il tecnico inizi a percepire la giusta unità d’intenti. È un cammino che parte da lontano, probabilmente dalla reazione d’orgoglio avuta a Bari, lo scorso 2 novembre, quando la Reggiana si era ritrovata sotto 2-0, con le spalle al muro e con più di una nuvola nera all’orizzonte. Lì però è scattato qualcosa, i gol di Lucchesi e Gondo hanno pareggiato i conti e via via cementato il gruppo.

Francesco Pioppi