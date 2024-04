Fiamozzi spiega i flop casalinghi: "Ci facciamo prendere dalla frenesia"

Fiamozzi, sono passati alcuni giorni, ma probabilmente la ferita è ancora aperta: quanto pesa la sconfitta con il Cittadella, arrivata dopo un’ora di gioco in cui avevate creato almeno quattro palle gol nitide? "Brucia parecchio e quando l’abbiamo analizzata nuovamente al video ha fatto ancora più male, perché le sensazioni del campo sono state confermate. Purtroppo, com’è già successo parecchie volte, abbiamo creato i presupposti per vincerla, ma poi non ci siamo riusciti".

Forse vi siete sbilanciati un po’ troppo nel cercare subito il pareggio?

"Non credo, onestamente dopo l’uno a zero non ho visto grandi arrembaggi, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Dopo essere andati sotto di due gol invece sì, lì ci abbiamo provato con più veemenza".

Vista la sua esperienza le sottoponiamo la ‘domanda delle domande’, alla quale nessuno sembra essere in grado di dare una risposta articolata: perché esiste una Reggiana ‘da casa’ e una, molto più prolifica, da trasferta?

"I discorsi tattici e tecnici non c’entrano niente, è per forza un aspetto piscologico e inconscio che ci prende un po’ tutti, come squadra, non tanto singolarmente. Il fatto di non portare a casa certi risultati davanti al nostro pubblico, alla lunga ci sta pesando: ci sentiamo in debito con i tifosi e ci facciamo prendere dalla frenesia che non è mai una buona cosa: fa lo scherzo opposto. Questa è la mia analisi personale".

Dopo un avvio molto complicato, invece, a livello personale è cresciuto parecchio: è soddisfatto del suo rendimento?

"Sono abbastanza contento, è normale che si possa fare sempre meglio, però penso di aver dato un contributo importante alla squadra".

Sta per iniziare il rush finale: cosa dovrete fare blindare la salvezza e, se possibile, magari fare un pensiero anche più su?

"Cercare di interpretare le gare come stiamo facendo, con personalità, con la voglia di imporre il gioco quando abbiamo la palla e di difendere con ferocia, a denti stretti. Quando il nostro atteggiamento è stato questo i risultati sono sempre arrivati". Sabato intanto c’è il Lecco.

"Squadra viva che non sta accettando la posizione di classifica in cui si trova. Cercheranno di metterci in difficoltà e noi dovremo essere pronti a giocare una partita tosta, sopra un campo in sintetico, un po’ più piccolino del solito".