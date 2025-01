I baby granata. Turrini debutta con la Primavera: è sfida al Padova

Primavera a caccia della vittoria perduta. Dopo il roboante 6-0 subito per mano del Vicenza, costato la panchina a Centurioni, la Reggiana ospita alle 14,30 a Montecchio il Padova provando a ritrovare il sorriso dopo 4 stop di fila e ben 11 reti subite negli ultimi 180’. In panchina ci sarà il nuovo tecnico Francesco Turrini.

Nel pomeriggio spicca anche il duplice derby dell’Enza: alle 15, a Villa Bagno, l’Under 14 ospita il Parma, imitata alla stessa ora in città dall’Under 13, di scena al "Cimurri".

Domani alle 11 a Calerno l’Under 15 affronta il Modena. Granata e gialloblù si troveranno poi di fronte alle 15, di nuovo a Villa Bagno, con le Under 16. Sempre alle 15 trasferta ligure per l’Under 17: a Bogliasco, infatti, gli uomini di Orlandini affrontano la Samp.

Per l’attività di base si comincia oggi in via Agosti con le amichevoli tra Under 10 e Cibeno (ore 15) e Under 11 e CampNove (15,30); domani alle 12,30 le due formazioni replicano ospitando alle 12,30 il Perugia, mentre alle 11,15 l’Under 9 fa visita allo Juventus Club Parma.