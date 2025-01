I granata sono primi in B per contrasti vincenti. Portanova ha tirato 49 volte: nessuno come lui

Una caratteristica imprescindibile per salvarsi è lo spirito battagliero: mister William Viali può dirsi soddisfatto, visto che la sua Reggiana è prima in Serie B per contrasti vinti nel girone d’andata.

Sono ben 355 i contrasti vincenti ottenuti da Meroni e compagni (i dati riportati escludono l’ultimo turno, quello della vittoria di Mantova, visto che si trattava del primo del girone di ritorno). La media è di 18,7 vinti a gara (su, appunto 19 giornate).

Non abbiamo citato lo stakanovista granata (unico giocatore di movimento con Carissoni del Cittadella a non aver saltato un minuto) a caso: Meroni ha la percentuale più alta di contrasti vinti fra i suoi compagni, ovvero l’87%. Seguono Rozzio e Gondo con l’83.3%, e chiude il podio Ignacchiti con l’81.5%.

Molti contrasti sono frutto di duelli affrontati: ne ha fatti più di tutti, tra i granata, Sersanti con 246, poi ecco Vergara con 233, e Portanova con 208 (gli ultimi due, viste le caratteristiche, ne hanno fatti moltissimi in fase offensiva).

Al di là dei numeri, sono anche le caratteristiche a spiegare l’ottimo dato di squadra nei contrasti vinti: un centrocampo composto da Reinhart, Ignacchiti e Sersanti ha sicuramente lo spirito da battaglia di cui parlavamo, e anche Meroni e Lucchesi, che stanno giocando sempre, non si tirano indietro.

A proposito di girone d’andata, la Reggiana si distingue anche in altri aspetti: noto quello dei legni colpiti, ben 13 al pari del Frosinone (solo il Barcellona in Europa ne ha presi di più, con 16), ma c’è anche quello dei gol subiti da calcio d’angolo, soltanto uno (quello di Mendes col Modena), al pari del Sudtirol.

In generale, nel girone d’andata nessuno ha preso meno gol della ‘Regia’ da palla inattiva: soltanto quattro. Andando ai singoli c’è un altro primato assoluto a Reggio: Portanova ha calciato verso la porta per ben 49 volte, nessuno più di lui.

Tra le note positive anche l’aspetto disciplinare: la Reggiana non ha rimediato nessuna espulsione (né diretta, né per doppio giallo), al pari del solo Palermo. Regina dei contrasti, ma evidentemente puliti e precisi. Altre curiosità sparse sul girone d’andata granata: come detto Portanova è primo (addirittura in tutta la B) nei tiri con 49, e tra i compagni comanda anche in quelli nello specchio (19). Meroni è primo per palloni giocati (1194) e anche per passaggi effettuati (960). Il più preciso nei passaggi è Rozzio col 91%; per respinte difensive riecco Meroni (93). Più volte in fuorigioco? Portanova, 15 volte. Infine, i falli: fa tutto Sersanti, che ne ha commessi 29 e ne ha subiti 34.