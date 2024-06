Il club sta sondando il successore del tecnico laziale che è molto vicino al Monza. Fabio Caserta avvistato in città, è lui il favorito. Ma restano in pista anche Aquilani e Breda

Il casting della Reggiana ieri si è arricchito di un nuovo capitolo. Con la sagoma di Alessandro Nesta che si fa sempre più sfumata all’orizzonte (il Monza aspetta Baroni, che probabilmente però andrà alla Lazio, con Nesta ora favorito) il direttore sportivo Marcello Pizzimenti non vuole perdere tempo e sta continuando ad ‘intervistare’ i possibili candidati per la successione dell’ex difensore laziale. Nel pomeriggio il dirigente granata e il presidente Carmelo Salerno hanno incontrato Fabio Caserta che, fino allo scorso 11 marzo, è stato l’allenatore del Cosenza, poi sostituito da William Viali, le cui quotazioni per il granata sono in forte calo perché vorrebbe seguire il diesse Gemmi nel caso lasciasse Cosenza.

Caserta ieri è stato fotografato davanti alla stazione Mediopadana: un ’clic’ diventato subito virale.

La sua candidatura in questo momento è molto forte e si aggiunge a quelle, altrettanto credibili, di Alberto Aquilani e Roberto Breda.

Classe ’78, nativo di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) dopo un’ottima carriera con le maglie di Catania, Palermo, Lecce e Atalanta, Fabio Caserta ha iniziato la sua epopea di allenatore nel 2016 alla Juve Stabia come vice di Gaetano Fontana. Da lì in poi la sua crescita era sembrata quasi inarrestabile: nel 2018-2019 vince il campionato di Serie C con la Juve Stabia e la ‘panchina d’oro’ e - nonostante la retrocessione dopo una sola stagione di B - l’anno successivo viene ingaggiato dal Perugia con cui vince un altro campionato di C. Invece di restare in Umbria accetta però l’offerta del Benevento (Serie B) con cui si piazza al settimo posto, venendo poi eliminato in semifinale playoff dal Pisa (2021-2022). Con le ‘Streghe’ resta fino al settembre 2022 quando viene esonerato dopo un avvio deludente. Il 27 giugno dell’anno scorso firma con il Cosenza ma il suo percorso s’interrompe bruscamente nonostante una situazione tutt’altro che drammatica, con i ‘lupi’ che in quel momento erano al 14° posto con 34 punti in 29 gare. Il suo profilo può fare gola alla Reggiana perché Caserta è ancora giovane (46 anni a settembre) ma ha già tanta esperienza e voglia di riscatto. Altro aspetto non secondario: le sue squadre, di solito giocano un calcio molto piacevole. Pur prediligendo il 4-3-3, ha dimostrato di non essere un integralista utilizzando anche il 3-5-2 e il 3-4-2-1.

Su di lui c’è l’interesse anche di altre squadre, ma le parti si sarebbero ‘promesse’ di non prendere altri impegni almeno fino al week end, quando anche il ‘domino’ delle panchine tra la Serie A e la Serie B sarà terminato.