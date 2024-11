Il libro. È uscito ’Parare la vecchiaia’. A Vezzano la presentazione

Occasioni per parlare di Lamberto Boranga, ’Bongo’ per gli amici, ce ne sono sempre tante. In questo caso il ’suggerimento’ arriva dal suo ultimo libro ’Parare la vecchiaia’ (San Giorgio Consulting, costo 15 euro), uscito pochi giorni fa e che verrà presentato ufficialmente domenica alle 11 a Vezzano sul Crostolo, durante la Fiera di San Martino. L’appuntamento è alle scuole di piazza della Vittoria. A moderare ci sarà Pier Paolo Cattozzi.

Il libro narra delle ricerche di Boranga nel campo alimentare e scientifico, che lo hanno guidato verso uno stile di vita sano.

Boranga vive e lavora a Perugia. E’ laureato in biologia e medicina e lavora ancora come cardiologo e direttore sanitario. Ma è stato anche un ottimo portiere: ha giocato con Perugia, Fiorentina, Reggiana (dal 1967 al ’69 e poi dal 1970 al ’73 per un totale di 163 presenze), Brescia, Cesena, Varese, Foligno e Parma. Il 5 maggio 2018 alla veneranda età di 75 anni ha giocato la sua ultima partita in Terza categoria con la Marottese. Ma lo sport non l’ha abbandonato: vince titoli italiani a raffica nell’atletica leggera, categoria Master.